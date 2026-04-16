CATL увеличава пазарния си дял с над 42%, въпреки охлаждането при електромобилите

Китайският производител на батерии CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.) отчете много силни резултати за първите три месеца на годината и дори надмина очакванията на анализаторите. Това показва, че той остава лидер на пазара, въпреки че търсенето на електромобили започва да се охлажда.

Печалбата на компанията е нараснала с почти 50% спрямо същия период миналата година и е достигнала 20.7 млрд. юана. Приходите също са скочили значително – с над 50% до 129.1 млрд. юана. И двата показателя са по-добри от прогнозите.

Освен батерии за електрически коли, CATL все повече инвестира и в батерии за съхранение на енергия – сектор, който се разраства бързо заради развитието на възобновяемите източници. Миналата година доставките в този сегмент са се увеличили с 80%, което дава на компанията около 30% от световния пазар.

Основният бизнес на CATL обаче остава свързан с електромобилите. Компанията работи с големи производители като Tesla, Toyota и Seres, което ѝ помага да запази водещата си позиция на световната сцена. Пазарният й дял дори се е увеличил до 42 процента.

В същото време конкурентът BYD губи позиции и присъствието му на пазара се свива заради по-слаби продажби в Китай.

Въпреки силните резултати, има и рискове. Според анализатори, автомобилните компании започват да работят с повече от един доставчик и търсят по-ниски цени, което може да намали печалбите на CATL в бъдеще.

Допълнително, пазарът на електромобили в Китай се забавя заради орязаните държавни стимули и несигурната икономическа ситуация, въпреки че износът остава силен.