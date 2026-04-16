Общественото напрежение остава високо, индексът достига 6,88 през първото тримесечие, показва проучване на „Мяра“

Общественото напрежение в страната остава високо, като индексът достига 6,88 през първото тримесечие на годината. Данните са от съвместно изследване на Център за анализ и кризисни комуникации и агенция „Мяра“.

Стойността бележи лек ръст спрямо предходния период (6,76) и остава в категорията „висок индекс, трудно контролирани рискове“. Скалата варира от 0 до 10, като стойности над 6 показват сериозно обществено напрежение.

Според анализа политическото напрежение от края на 2025 година намалява, но на преден план излизат други фактори – най-вече ръстът на цените и обществените реакции около трагедията „Петрохан“.

Основен двигател на тревожността остава инфлацията, като не само реалното поскъпване, но и очакванията за ново увеличение на цените засилват усещането за несигурност сред гражданите. В същото време индексът на корупцията остава висок, а доверието в институциите – ниско, особено в предизборна обстановка.

Отчита се и значително увеличение на негативните публикации в медиите и социалните мрежи, както и по-широкото им разпространение. Макар броят на протестите да е по-нисък, тяхната видимост и обществен отзвук са по-големи.

Анализът показва, че комбинацията от икономически натиск, ниско институционално доверие и силно медийно отражение продължава да поддържа високи нива на обществено напрежение в страната.

Още от категорията..

Последни новини

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

