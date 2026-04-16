Пийт Хегсет за блокада на САЩ - използваме само 10% от флота си

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви по време на брифинг в Пентагона, че американският флот използва „по-малко от 10% от военноморската си сила“, за да наложи блокадата на Ормузкия проток, през който преминават 20% от световния износ на петрол и 80% от иранския износ, съобщи AP.

“Математиката е ясна. Ние използваме 10% от най-мощния флот в света, а вие имате 0% от вашия флот“, допълни Хегсет.

В момента Военноморските сили на САЩ разполагат с 16 военни кораба, три десантни кораба, самолетоносач и крайбрежен боен кораб в Близкия изток, от общо около 300 бойни плавателни съдове.

В Пентагона Хегсет изтъкна, че Иран премества активите си, но не е в състояние да възстанови военната си мощ почти седем седмици след началото на войната.

„Докато с движението си се излагате на нашето зорко око, ние сме насочени към вашата критична инфраструктура с двойно предназначение, към оставащото ви производство на енергия и към вашата енергийна индустрия“, обяви Хегсет, добавяйки, че войната „не е честна битка“, предвид мощта на Съединените щати.

Министърът на войната отбеляза и че действията на САЩ в Иран се ползват от обществена подкрепа, но печатът е “прекалено критичен”. В същото време неотдавнашно проучване на AP-NORC показа, че близо 60% от американците са на мнение, че военните действия на САЩ в Иран са били прекомерни.

На пресконференцията в Пентагона участие взе и главният военен съветник на президента Тръмп – Дан Кейн, който направи странно сравнение с блокадата на САЩ над Ормузкия проток. Той я определи като „каране на спортна кола през паркинга на супермаркет през уикенда“. Кейн заяви, че американските сили ще преследват активно всеки кораб под ирански флаг или всеки кораб, който се опитва да предостави материална подкрепа на Иран.

Хесгет също отправи предупреждение към Иран, като обяви, че американските сили в Близкия изток са готови да възобновят бойните операции, ако Техеран не е съгласен на мирно споразумение, предаде “Ройтерс”. Той добави и че Китай е уверил Съединените щати, че няма да изпраща оръжие на Иран.

Припомняме, че по-рано днес Демократическата партия на САЩ внесе в Камарата на представителите резолюция за импийчмънт на Пийт Хегсет. Обвиненията – “незаконна война“ срещу Иран, без одобрението на Конгреса; удари срещу цивилни; злоупотреба с власт и възпрепятстване на контрола от страна на Конгреса; небрежно боравене с чувствителна информация и нанасяне на вреда на репутацията на САЩ и техните въоръжени сили. Въпреки сериозността на обвиненията, вероятността за успешен импийчмънт e малка, тъй като републиканците запазват мнозинството си.