РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Искаме отсрочка за антикорупционните закони, време НЯМА!

правосъдие за всеки

Предварителни разговори с Европейската комисия за евентуално отлагане на крайния срок за приемане на новите антикорупционни закони е провел служебният кабинет, съобщи на брифинг служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина.

„Правителството подаде официално искане за четвърто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). С него обаче кабинетът наследява и вече задържани средства от второто и третото плащане, които са обвързани с приемането на Закона за антикорупционната реформа и Закона за разследване на главния прокурор. България е изправена пред риска да загуби значителни финансови ресурси, ако Народното събрание не приеме съответното законодателство в срокове“, обясни Недина. 

Крайният срок за въвеждане на Закона за противодействие на корупцията е 4 май, като залогът са 357 млн. евро. Законът за разследване на главния прокурор пък трябва да бъде приет до 22 юни при залог от 109 млн. евро. Така заплашените от задържане плащания в тази насока по ПВУ са в общ размер от 466 млн. евро, като парламентът трябва да действа незабавно. Действащата до неотдавна антикорупционна рамка беше напълно унищожена от задкулисието в лицето на ГЕРБДПС-Ново началоБСП и ИТН, които отмениха действалия досега антикорупционен закон, унищожавайки напълно постигнатата в резултат на многобройни промени правна рамка в тази насока.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.