Илияна Йотова смята, че последните поправки в Конституцията показват, че всеки може да я променя както си иска

Президентът Илияна Йотова заяви във Велико Търново, че последните промени в Конституцията не само не дават резултат, но и създават опасното усещане, че основният закон може да се променя произволно. Тя направи това изказване по време на честванията за 35-годишнината на Конституционния съд.

Йотова подчерта, че днес много хора се обявяват за експерти по съдебна реформа, но рядко се вслушват в мнението на утвърдени юристи. Тя припомни и историческата роля на Велико Търново, където са поставени основите на българската държавност и върху които поколения са изграждали модерна и демократична държава.

„Днес е време да уважим тези, които вече не са сред нас и тези, които за щастие са още в нашите традиции и са автори на новата българска Конституция. Бащите на днешната българска Конституция бяха мъдреци. Съвестта и съзнанието на нацията бяха много различни. Често пъти непримирими и даже немислими за общо дело заради различните си политически убеждения, заради различните си идеи. Но хора, грамотни, професионалисти, лидери, майстори на спора, виртуози в аргументите, спора и с вяра, че компромисите не са предателство, а се правят с разум за България. Заедно те създадоха съвременна, балансирана и пълноценна система от правила и принципи, която да ръководи една свободна държава, едно свободно и демократично общество“, допълни Илияна Йотова.

Йотова разкритикува практиката политическата безидейност да се прикрива с призиви за конституционни промени и настоя, че такива промени трябва да се правят само след задълбочен обществен дебат и при реална необходимост, а не според партийни интереси.

Държавният глава предупреди, че опитите Конституцията да се използва за краткосрочни политически цели водят до негативни последици за тези, които ги предприемат. В условията на институционална криза, според нея, става ясно колко важна е ролята на Конституционния съд като пазител на закона.

В заключение Йотова призова конституционните съдии да устояват на натиск, да изпълняват отговорно своята мисия и да защитават интересите на гражданите и върховенството на закона.