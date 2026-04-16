Над 27 млн. евро отпуска държавата за спортните федерации

Общо 27 349 550 евро са одобрените средства от Министерство на младежта и спорта за финансово подпомагане на спортните федерации през 2026 година. Средствата са разпределени по програмите за олимпийска подготовка, спорт за високи постижения и кадрово осигуряване.

По програмата за олимпийска подготовка са финансирани 16 федерации с 15 170 540 евро. За спорт за високи постижения са отпуснати 7 721 500 евро на 44 федерации, а по програмата за кадрово осигуряване – 4 457 510 евро за 55 федерации.

Сред федерациите с най-голямо финансиране за високи постижения са Българската федерация по ски с 1 227 000 евро и Българската федерация по биатлон с 1 022 600 евро.

При олимпийската подготовка най-високи средства получават федерацията по волейбол – 1 789 000 евро, по борба – 1 585 000 евро, по бокс – 1 365 540 евро и по художествена гимнастика – 1 303 000 евро.

По програмата за кадрово осигуряване най-голямо финансиране отново получава федерацията по художествена гимнастика – 458 500 евро.

Пълното разпределение на средствата по трите програми е публикувано на официалната страница на спортното министерство.