РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Над 27 млн. евро отпуска държавата за спортните федерации

Общо 27 349 550 евро са одобрените средства от Министерство на младежта и спорта за финансово подпомагане на спортните федерации през 2026 година. Средствата са разпределени по програмите за олимпийска подготовка, спорт за високи постижения и кадрово осигуряване.

По програмата за олимпийска подготовка са финансирани 16 федерации с 15 170 540 евро. За спорт за високи постижения са отпуснати 7 721 500 евро на 44 федерации, а по програмата за кадрово осигуряване – 4 457 510 евро за 55 федерации.

Сред федерациите с най-голямо финансиране за високи постижения са Българската федерация по ски с 1 227 000 евро и Българската федерация по биатлон с 1 022 600 евро.

При олимпийската подготовка най-високи средства получават федерацията по волейбол – 1 789 000 евро, по борба – 1 585 000 евро, по бокс – 1 365 540 евро и по художествена гимнастика – 1 303 000 евро.

По програмата за кадрово осигуряване най-голямо финансиране отново получава федерацията по художествена гимнастика – 458 500 евро.

Пълното разпределение на средствата по трите програми е публикувано на официалната страница на спортното министерство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.