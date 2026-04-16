Машините за гласуване тръгват към общините в страната за изборите на 19 април

В петък вечерта (17 април) машините за гласуване ще бъдат транспортирани до общините в страната. Това обяви заместник-председателят на ЦИК Росица Матева, цитирана от БТА, при демонстрация на машина в склада, в който се съхраняват устройствата. На събитието присъства и служебният министър на електронното управление Георги Шарков.

Всяка от машините се проверява от държавни експерти, които следят и за генерирания хеш код. Той служи за проверка на автентичността на софтуера, инсталиран в машините за гласуване.

Матева уточни, че след проверката, машините се прибират в куфар, палетизират се и се транспортират.

“В събота машините ще бъдат изпробвани предварително, за да се види дали работят, ще се разпечата диагностичен доклад. Ако в събота някоя от тях не работи, в неделя ще бъде направен нов опит тя да бъде пусната”, обясни заместник-председателят на ЦИК и напомни, че машината трябва непрекъснато да е включена в електрическата мрежа.

Изключения ще се правят само когато има някаква причина, поради която машината не работи и техникът на „Сиела Норма“ не може да я отстрани. Тогава районната избирателна комисия може да реши да се преустанови машинното гласуване.

Служебният министър на електронното управление Георги Шарков, който също присъства на представянето на машините, отбеляза, че най-напред ще бъдат транспортирани машините, предназначени за по-отдалечените райони. По думите му няма риск за хакерски атаки нито спрямо машините, нито спрямо видеонаблюдението.

В същото време в публичното пространство се появи информация за населени места в Кюстендилско, където няма интернет връзка и липсата на обхват няма да позволи преброяването на гласовете да се излъчва на живо. Друг любопитен детайл е, че в четири села със сумарно 10 души население в избирателните списъци са включени над 200 избиратели с двойно гражданство.

Относно липсата на обхват областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов заяви за БНР, че е инициирал среща с трите мобилни оператора на територията на региона. Той обаче призна, че според него ситуацията не може да бъде променена. Ето защо в секциите без обхват ще се прави запис на преброяването на гласовете и попълването на протоколите, който ще се прилага към изборните книжа.

Без интернет покритие са и населените места в цялата община Трекляно, няколко гранични села в община Невестино, както и отделни населени места в общините Рила, Кочериново. Дори и в Рилския манастир сигналът е слаб, отбеляза областният управител.

Това сериозно ще затрудни реализацията на намеренията на Министерството на електронното управление, което увери, че сигналът на мобилните оператори ще бъде усилен за изборите, включително в пограничните райони, за да бъде безпроблемно видеоизлъчването при преброяването на гласовете от вота.

Какво се случи още по време на демонстрацията

По време на демонстрацията освен Росица Матева и Георги Шарков присъстваха и упълномощени представители на коалиции, регистрирани за участие в изборите. Между тях възникна спор, след като един от тях отвори част от машината с отвертка. Зад „провокацията“ бяха представители на ГЕРБ – административният секретар на партията Цветомир Паунов и съпартиецът му – заместник-кметът на Пловдив по дигитализацията Владимир Темелков. Те изразиха мнение, че има възможност за поставяне на други устройства в машините (което искаха да докажат, отваряйки машината с отверка), а освен това предупредиха, че батерията не би издържала повече от 30 минути.

В свой пост във “Фейсбук” съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов опроверга твърденията им. Той определи действията им като скандал, който се опитва да внуши, че нещо не е наред с машините.

Матева обвини представителите на ГЕРБ, че действат по сценарий. Тя им обърна внимание, че поставят под съмнение и дейността на независимия държавен орган по управление на изборите, и на държавните експерти, които проверяват машините.