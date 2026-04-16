Премиерът Андрей Гюров критикува харченето в здравната система

Три дни преди изборите фокусът на кабинета продължава да бъде опазването на честния вот, защото няма по-голяма заплаха за една държава и едно общество от търговията с демокрация. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в началото на седмичното правителствено заседание.

Гюров изрази съжаление, че това не е единственият пазар, на който българският гражданин е превърнат в средство за печалба. Има и друг, по-тих, по-незабележим и това е търговията със здраве. В единия случай се купуват гласове, за да се печелят мандати, а в другия се използват слабостите на една пробита система, за да се пълнят партийни каси и отново цената се плаща от българските граждани, посочи Гюров.

По думите му, се оказва, че докато лекари и медицински сестри съвсем осъзнато очакват повече средства, системата е направена така, че да бъде източвана.

Служебният премиер съобщи, че здравният министър доц. Михаил Околийски му е докладвал за болници, които използват вратички в закона не за да лекуват по-добре, а да печелят повече. Например болница, в която едно лекарство струва 23 000 лв., а на друго място – 125 000 лв., разликата е една нова кола, каза Гюров. Той уточни, че това е само от едно лекарство, само от един пациент, а от всички пациенти това означава един цял автомобилен парк. Най-тъжното е, че това се оказва напълно законно, коментира премиерът.

В същото време, каза той, българският пациент е на първо място в Европа по доплащане в здравеопазването. Това не е съвпадение, а система, която позволява да се печели от болката и здравето на гражданите, отбеляза Андрей Гюров. Проблемът според него е не само икономически, финансов, политически, а морален. Това е една червена линия, която обществото каза, че не може повече да бъде прекрачвана, добави министър-председателят.

„Затова сме тук и имаме извънредни избори след три дни. Затова, ако наистина има възможност този проблем да бъде разрешен с едно изречение, с промяна в една наредба или няколко наредби, тогава те трябва да бъдат написани, предложени тук и очаквам това да се случи възможно най-бързо“, каза още Андрей Гюров в началото на правителственото заседание.