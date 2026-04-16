Ново социологическо проучване дава над 30% на „Прогресивна България“

Пет партии и коалиции влизат в следващия парламент, като „Прогресивна България“ на Румен Радев качва подкрепата до над 30%, показва последното социологическо проучване на „Маркет Линкс“ за нагласите преди изборите в неделя, представено тази сутрин в ефира на „Би Ти Ви“. То е проведено съвместно с телевизията в периода 7-14 април сред 1003 лица над 18 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Когато се вземе предвид преразпределението на колебаещите се, които сега са около 15%, то резултатът на Радев може да достигне 38 процента. „Очакваме значително по-голяма избирателна активност. „Прогресивна България“ черпи от тези новоприходящи в изборния процес български граждани. Около 90% от колебаещите се до момента се насочват към Румен Радев“, посочи социологът Добримир Живков

Цифрите от социологическото проучване показват, че първа политическа сила е „Прогресивна България“ с 30,8%, втори са ГЕРБ-СДС с 18%, трети са „Продължаваме промяната-Демократична България“ с 11,2%, четвърти са „ДПС-Ново начало“ с 6,5%, а пети – „Възраждане“ с 4,2 процента.

Под 4-процентната бариера остават „Величие“ с 3,1%, „Сияние“ с 2,3%, „Морал, единство, чест“ с 2% и „БСП – Обединена левица“ с 2 процента.

Така според изчисленията прогнозните мандати са 109 за коалицията около Румен Радев, ГЕРБ ще е с 57 депутати, „Продължаваме промяната-Демократична България“ – 37, ДПС- 21, а „Възраждане“ – 16.

Смущаващ факт в социологическото проучване е, че формирането на редовен кабинет не се припознава като най-важна задача на следващото управление. Хората също така предпочитат правителство на малцинството, но да е на „Прогресивна България“.

„Мобилизацията расте, за да достигне рекордните 61% декларирана готовност да се гласува. Мислим, че тук има надценяване. Ние обаче очакваме около 54% избирателна активност“, каза още Добромир Живков.

Според него над 50% избирателна активност значително намалява шансовете на партиите, които в момента са под чертата, да влязат в парламента.