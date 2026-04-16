От 10 държави представят у нас как използват дигитализацията при представяне на културно наследство

Експерти, предприемачи и творци от 10 държави ще участват в четвъртото издание на международния форум „Дигитализация и иновации за културно наследство“, организиран от фондация „Проект Бузлуджа“. Форумът ще се проведе на 16 и 17 април в София, в концертната зала „Биад“ на Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

Събитието е посветено на Международния ден за опазване на паметниците на културата – 18 април – и ще събере 35 лектори от България и Европа, които ще представят съвременни подходи в опазването, комуникацията и дигиталното представяне на недвижимото културно наследство.

Форумът ще бъде открит от арх. Петър Петров директор на Националния институт за недвижимо културно наследство, от Бенямин Kьостер ръководител “Комуникация и култура” в Немското посолство в София и от инж. Йордан Милчев, който ще говори за това как иновациите могат да вдъхнат нов живот при реставрациите.

Встъпителната лекция ще бъде изнесена от на арх. Греам Бел, член на борда на директорите на Европа Ностра – гражданско движение за опазване на европейското културно наследство.

По време на събитието ще бъде представен и дигиталният двойник на монумент Бузлуджа — интерактивна 3D виртуална среда, чрез която посетителите ще могат да разгледат сградата в нейното актуално и оригинално състояние, да научат повече за историята ѝ и да предложат идеи за бъдещето ѝ.

Следобедът презентация ще има на д-р Риин Алаталу, вицепрезидент на ИКОМОС – Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места.

В последната част за днес ще бъдат представени дигиталните решения за музеи и презентация ще има Алисън Беърли от Дома на европейската история. Ще бъдат представени и български примери за дигитализация, сред които Хераклея Синтика, Хисаря и пещерата Магура.

Вторият ден на форума ще започне с встъпителна реч на проф. Йорг Хаспел, почетен президент на ИКОМОС Германия и носител на Немската награда за опазване на културното наследство. Ще бъдат представени и три български проекта с иновативни практики за опазване на наследството – Културният център във Враца, тракийската гробница „Оструша“ и Провадия-Солницата, която е вторият български обект, отличен с почетния Знак за европейско наследство.

В програмата са включени още панели за представяне на културното наследство чрез интерактивни формати, турове, игри и изкуствен интелект, както и дискусии за дигитални бази данни, регистри и карти. Сред участниците са представители на EuroClio и Европа Ностра, анонсират организаторите.

Кои са организаторите – Фондация „Проект Бузлуджа“

Фондация „Проект Бузлуджа“ е основана през 2015 г. от Дора Иванова. Тя работи за превръщането на паметника Бузлуджа в културна дестинация за изкуство, образование и устойчив туризъм. Сред последните ѝ проекти са стабилизирането на мозайките в сградата и подготовката на проект за нов покрив и прозорци на монумента.