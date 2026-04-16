Тръмп обяви, че днес Израел и Ливан сядат на масата за преговори

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че днес предстоят преговори между Израел и Ливан, предаде „Ройтерс“. Късно снощи израелският кабинет по сигурността е стигнал до извода, че може да се обсъди прекратяване на огъня в Ливан.

По информация на „Файненшъл таймс“, позоваваща се на ливански официални представители, има вероятност примирието да бъде постигнато в близко бъдеще.

Kонфликтът в Ливан се изостри след март, когато „Хизбула“ атакува Израел. Последвалите израелски удари, включително масивна атака срещу Бейрут, са довели до над 2000 жертви и над един милион разселени.