Празна кола се озова в оживен подлез в София

Празен автомобил се хлъзна по стълбите на оживен подлез в София, но за щастие няма ранени. За странния случай в подлеза на метрото до Българската национална телевизия съобщи зам.-главният редактор на издателство „Сиела“ Христо Блажев.

„Слизах към метрото в подлеза под Орлов мост. Чух грохот и скърцане на метал. Застинах и точно пред мен от стълбите откъм БНТ се сурна празна кола, която няколко момчета спряха, след като ударите в праговете убиха инерцията ѝ. Никой не бе ударен, чист късмет„, пише Блажев във „Фейсбук“.

Засега няма повече много информация за случилото се, но се предполага, че причината колата да се озове в подлеза е неправилно паркиране.