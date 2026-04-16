Министерство на здравеопазването обеща да каже кои са болниците, купували лекарства на завишени цени

Министерството на здравеопазването ще публикува списък с болниците, които са купували лекарства на завишени цени, както и конкретните медикаменти и платените суми. Това трябва да стане до два дни на сайта на ведомството, съобщи в ефира на „Нова телевизия“ заместник-министърът на здравеопазването Владимир Афенлиев.

По-рано беше разкрито, че болници поръчват лекарства извън позитивния списък за конкретни пациенти на силно различни цени – в някои случаи един и същ медикамент е купуван за десетки хиляди лева, а в други – за много по-ниски суми. Проверяват се седем държавни болници, които са извършвали такива покупки.

Става дума за два вида медикаменти – без ценово регистриране в България и такива с регистрация в Европейския съюз, но не и у нас. Това прави цената им трудно контролируема. Болниците също нямат възможност да проверят реалната им стойност. За подобни случаи от 2018 г. насам решение взима комисия от трима лекари за конкретен пациент в конкретна болница.

Афенлиев обясни, че тези медикаменти се използват при тежко болни хора и се заплащат от Здравната каса със средства от държавния бюджет. В момента тече одит, за да се изясни ситуацията.

Целта на здравното министерство е да се използват по-ефективно средствата, така че повече пациенти да получат лечение. Като решение се предлагат законови промени и подобрение на електронната система, която да следи в реално време покупките и да сигнализира при големи разлики в цените, като при нужда плащанията могат да бъдат спирани.