Заместник-министър на труда на кариерен форум за поколението 50+

Представители на бизнеса, администрацията и специалисти по човешки ресурси ще обсъдят държавните политики и стратегиите на водещи компании за пазара на труда, с фокус потенциала на професионалистите над 50-годишна възраст, съобщават на сайта на Агенцията по заетостта. Във втория подобен кариерен форум „Отвъд възрастта: силата на таланта“, който ще започне от 9.30 часа в InterContinental Sofia ще се включат заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта – Смилен Вълов. Припомняме, че първият такъв форум се проведе през 2025 г. и протече под надслов „50 причини повече“.

Организаторите в партньорство с Агенцията по заетостта ще изнесат данни, според които днешните професионалисти от поколението 50+ са по-здрави, по-продуктивни и по-активни на пазара на труда.

Ще бъдат обсъдени държавни политики и работещи практики за по-ефективното включване, развитие и задържане на специалистите на зряла възраст. Ще бъдат дискутирани и необходими законодателни промени, европейски примери и работещи модели на водещи компании у нас.