Рискът от недостиг на керосин в Европа расте заради блокадата на Ормузкия проток

Рискът от недостиг на керосин в Европа нараства заради продължаващото затваряне на Ормузкия проток, като експерти предупреждават, че запасите могат да започнат да се изчерпват още през май, предаде Франс прес, цитирана от БТА, Най-засегнати са Азия и Европа, които разчитат в голяма степен на доставки от Близкия изток.

На този фон България разполага с относително стабилни резерви от авиационно гориво и е сред страните с по-комфортни запаси, заедно с Австрия и Полша. За разлика от тях държави като Нидерландия и Великобритания се считат за по-уязвими.

Европа внася около половината от необходимия керосин от региона на Персийския залив, което я прави силно зависима от трафика през стратегическия морски маршрут. При продължаващи ограничения се очаква още през май и юни да започне съкращаване на полети.

„Ситуацията може да стане системна през следващите три до четири седмици“, предупреждава Клаудио Галимберти от компанията Rystad Energy. Според него е възможно значително намаляване на полетите в Европа.

От Европейската комисия обаче засега успокояват, че няма непосредствени доказателства за недостиг, макар да признават, че в близко бъдеще могат да възникнат проблеми с доставките, особено на реактивно гориво.

Според Международната агенция за енергията при продължителна криза запасите могат да спаднат под критичното ниво от около 23 дни още през юни. Възможният ефект няма да бъде пълно спиране на въздушния транспорт, а по-скоро частични анулирания на полети, особено при по-малки летища.

Авиокомпаниите, обединени в Airlines for Europe, настояват за по-добър мониторинг на наличностите и координирани действия на европейско ниво, включително съвместни покупки на гориво.

Междувременно цените на авиационното гориво вече се повишават, а при продължаваща блокада се очакват по-скъпи самолетни билети, отменени полети и допълнителен натиск върху авиационния сектор.