Цените на газа в Европа ще останат по-високи „за години напред“ и при най-благоприятния сценарий

Европа ще живее с по-високи цени на газа „в продължение на години“ дори в най-добрия случай, както и с евентуален недостиг на дизел и реактивно гориво в краткосрочен план, ако Ормузкият проток остане блокиран, предупреди комисарят по енергетиката на Европейския съюз Дан Йоргенсен. Според него, най-оптимистичните прогнози са „доста мрачни“ поради ракетните удари по ключови съоръжения за производство на синьо гориво в Персийския залив по време на войната с Иран.

„Не говорим за седмици или месеци, говорим за години, защото толкова много инфраструктура е повредена и разрушена, особено в Катар… Така че дори най-добрият сценарий е лош“, отбелязва Йоргенсен. В интервю за медиите еврокомисарят заяви, че хората трябва да се подготвят за влошаване на положението. „За някои специфични продукти като реактивно гориво и може би дори дизел, може да се окажем в ситуация – ако конфликтът не спре много бързо – в която също имаме проблем със сигурността на доставките“, добавя той.

Блокирането на Ормузкия проток, първо от Иран, а сега и от Съединените щати, затвори ключова артерия, през която се транспортира една пета от световния петрол и газ. Предизвиканите от тези мероприятия смущения на световния енергиен пазар доведе до рязък скок на цената на горивата, което постави Брюксел и други държави от ЕС под нарастващ натиск да предпазят хората и бизнеса от най-лошите последици от нарастващите разходи.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп вижда края на войната, въпреки създадения хаос. За Йоргенсен пък „най-лошият сценарий, разбира се, е това да се проточи за дълго, дълго време и цените да продължат да се качват, а ние ще имаме проблеми със сигурността на доставките“. Бившият датски министър на енергетиката предупреди, че намаляването на ДДС върху петрола и газа рискува да предизвика рязко увеличение на търсенето, оказвайки натиск върху снабдяването с горивата. Вместо това, държавите от блока трябва да намалят данъците върху електроенергията, тъй като това би се вписало в по-широките усилия на ЕС за отказ от изкопаемите горива, посочва той.

Практически съвети за ограничаване на температурите за отопление на домовете по време на по-студено време биха помогнали на домакинствата да спестят пари, въпреки че Йоргенсен признава, че не е негова работа да „седи тук в Брюксел и да решава дали хората трябва да носят допълнителен пуловер“.

Европейската комисия се опитва да насочи намесата на националните правителства в същата широка посока. Очаква се план на ЕС, който ще бъде публикуван следващата седмица, да даде на държавните ръководители по-голямо покритие за субсидиране на най-изложените на риск сектори на техните икономики. Едно от предложенията на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен вероятно ще е държавите от общността да се координират помежду си, когато излизат на пазара, за да попълнят запасите си от газ за следващата зима.

Преди началото на войната в Близкия изток ЕС беше в по-добра позиция, отколкото през 2022 г., когато Москва предизвика енергийна криза, като задуши доставките на руски петрол и газ за Европа след нахлуването в Украйна, отбелязва Йоргенсен. Мащабът на сегашния шок за световните доставки на черно злато и синьо гориво обаче е по-голям. Няма и политическо желание от европейските страни да подобрят положението си, подобно на отказа им от зависимостта от евтино гориво от Москва.

„Никога не бива да повтаряме грешката да поставим икономическата си съдба и благосъстоянието си в ръцете на нашия враг Путин“, каза Йоргенсен. Данък върху извънредните „прекомерни“ печалби на енергийните компании, обмислян от германското правителство, не е на масата в момента, пояснява еврокомисарят. И добавя, че правителствата трябва да бъдат „изключително внимателни“, така че краткосрочните отговори на непосредствения натиск да не провалят дългосрочните планове на Европа за зелен преход.

Анализатори на ING изчисляват, че приблизително 13 милиона барела на ден са били орязани от затварянето на Ормузкия проток, при това след като са взети предвид отклоненията на тръбопроводите и малкия брой танкери, преминали през пролива.

В резултат на ограниченията върху световните доставки на суров петрол и нефтопродукти, запасите на Съединените щати от черно злато, бензин и петролни дестилати са намалели миналата седмица, съобщи на 15 април американската Администрация за енергийна информация. Страните, търсещи барели, за да заменят нарушените потоци, са стимулирали износа и са орязали вноса.