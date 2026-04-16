Дни преди да навърши 72 години внезапно почина композиторът Кирил Икономов.

Това съобщи съпругата му – певицата Мая Нешкова, на страницата си във „Фейсбук“.

„Снощи внезапно си отиде моето момче. Маестро Кирил Икономов. Моето всичко…“, написа тя.

Кирил Икономов е роден на 10 май 1954 г. в село Мусомище, община Гоце Делчев. Прозорецът към света на музиката отварят родителите му – Дафинка и Иван. Семейната му среда е на трудови хора, възпитаващи четирите си деца в дух на трудолюбие и патриотизъм.

Невръстен младеж Икономов притига в София, където успешно завършва музикалното си образование. Започва с тромпет при Русан Атев, проф. Карпаров и проф. Карел Стари. Също така изучава хорово и оркестрово дирижиране при професорите Лилия Гюлев и Емил Янев. За да се издържа, нощем свири в заведения, а през деня учи.

Кариерата му започва в Музикалния театър „Стефан Македонски“, а после – с оркестър „Обектив“ към Концертна дирекция. Следват изяви с биг бенда на Софийския цирк – „Оптимисти“, под диригентството на Дарчо Секеларев и Гого Бакърджиев.

През 1978 г. основава оркестър „Благоевград“, с който работи 20 години. Солисти в него са едни от най-големите имена на българската естрада: Емил Димитров, Йорданка Христова, Мустафа Чаушев, Христо Кидиков, Доника Венкова и други.

Солист на оркестъра е и бъдещата съпруга на Кирил Икономов – певицата Мая Нешкова, с която имат две дъщери близначки. Двамата създават емблематични песни, като „Конче вихрогонче“, „Слънчева обич“, „Китка за обич“, „Щастие с пари не се купува“, „Храмът“, „Честит рожден ден“, „Обичам те“, „Пей, сърце“.

Хитът „Честит рожден ден“ вече близо четири десетилетия съпътства най-радостния празник за всеки българин не само в родината, но и зад граница.

Кирил Икономов е носител на „Гран при“ Улан Батор 1987 г. за най-добър гост-диригент, а Мая Нешкова взема „Гран при“ за изпълнение по негова музика. „Гран при“ Филиграни 2006 г. за песен и „Гран при“ за цялостно творчество – Македония.

Юбилейният му концерт през 2005 г. предизвиква изключителен интерес от всички телевизии в България и е излъчен над 100 пъти.

През 1991 г. със съпругата си построяват църквата „Успение Богородично“ в местността Бачиново край Благоевград. По негова инициатива и съдействие се построява училище „Свети Климент Охридски“ в Благоевград. Семейството му активно се включва в помощ на деца в неравностойно положение.

Поклонението на Кирил Икономов ще бъде в събота – 18 април, от 13 часа в църквата „Света София“.