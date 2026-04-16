TSMC отчита осми пореден силен тримесечен растеж благодарение на AI

Тайванският производител на чипове Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – TSMC отчита много силен растеж, оглавен от огромното търсене на чипове за изкуствен интелект (AI), и повишава прогнозата си за приходите за годината. Компанията също така увеличава инвестициите си, за да разшири производството и да отговори на недостига на производствени мощности.

Печалбата за първото тримесечие е скочила с 58% до рекордно ниво и значително над очакванията, което показва устойчив силен растеж вече осем поредни тримесечия. Основен двигател е бизнесът с AI чипове, където TSMC е ключов доставчик на фирми като Nvidia.

Мениджмънтът подчертава, че търсенето на изкуствен интелект остава изключително силно, но компанията е внимателна заради глобалната икономическа несигурност. Въпреки това, очакванията са оптимистични – постъпленията за годината се очаква да нараснат с над 30 процента.

TSMC активно разширява производството на най-напредналите си 3-нанометрови чипове в Тайван, Съединените щати и Япония, като това ще позволи по-голямо производство през следващите години. Огромните инвестиции включват и нови фабрики в Аризона.

В момента производствените мощности са натоварени почти изцяло, а чиповете за AI вече формират значителна част от продажбите на компанията. Силното търсене изстрелва също и акциите на TSMC до рекордни нива, увеличавайки фирмената пазарна оценка до около 1.7 трилиона долара.

Въпреки геополитическите рискове и потенциални проблеми с доставките на материали, TSMC заявява, че има достатъчни резерви и разнообразни доставчици. Компанията също така не подценява нарастващата конкуренция, но подчертава, че изграждането на нови фабрики е бавен процес и технологичното ѝ предимство остава силно.