Да изгасиш огън със звук

Нова система вече позволява на потушаването на малки огньове чрез силата на звука, преди да прераснат в животозастрашаващо бедствие.

Най-важните съставки, чрез които един огън не може да продължи да гори, са топлината, горивото и кислородът. Ако някое от тях му бъде отнето, процесът на горене – спира.

До това заключение достига и Джефри Брудър, аерокосмически инженер, изследвал преобразуването на топлинна енергия в НАСА. Ако на огнената стихия ѝ бъдат подадени достатъчно ултразвукови вълни, то те ще успеят да издухат достатъчно надалеч кислородните ѝ молекули, блокирайки внезапно химичната реакция.

Джефри Брудър.
Джефри Брудър.

Затова не е чудно, че американецът също участва при основаването на компанията Sonic Fire Tech, за да изобрети машини със същата цел, демонстрирайки изгасянето на малки огньове до почти 8 м, по данни на Scientific American.

В интерес на истината, използването на звуковите вълни при огнеборството не е нова идея. Още през 2008-2011г. Агенцията за напреднали изследователски проекти на отбраната на САЩ (U.S. Defense Advanced Research Projects Agency) започва да изследва и намира различни начини, чрез които да изгася пожари.

Доброто акустично влияние върху пламъците по време на горене е добре познато. Предизвикателството е да се разшири мащабът на технологията, без да се създават смущаващи или дори вредни за околната среда, животните и хората звукови ефекти.” – казва Албърт Симеони, ръководител на катедрата по противопожарно инженерство в Политехническия институт Уорчестър в Масачузетс.

Още от категорията..

Последни новини

