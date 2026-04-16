Ивайло Мирчев:  В Гюров българите припознават силен държавник  (част 3)

Унгарците казаха „Сега или никога“, ние казваме „Веднага!“ – за силна България в силна Европа, категоричен е Ивайло Мирчев

Имаме служебно правителство, което се справя изключително добре. Гражданите го казват. Ако всяко министерство имаше Дечев и Кандев, България щеше да грейне. МВР работи не благодарение на условията, а въпреки тях.

В МВР има 500 души, които се занимават само и единствено с почивно дело. Това е повече от половин батальон.

Наскоро посетих малък град, в който няма човек без роднина, който работи към общината. Така се прокарват контролът и зависимостите.

Регулаторите не работят и некоректният бизнес прави каквото си иска. Енергийната помощ „на калпак“ е грешка. Подпомагането трябва да е диференцирано.

В началото на войната у нас дойдоха висококвалифицирани украински граждани – лекари, инженери, ИТ експерти. Част от тях останаха, повечето не бяха приети, а се оплакваме от дефицит на специалисти. България не се възползва от тази възможност.

България трябва да бъде в първата скорост на Европа. Ако след НАТО, Шенген и еврозоната позволим да се озовем в периферията на ЕС, България ще тръгне назад, подобно на Орбанова Унгария.

Украйна е глобален лидер в производството на дронове, защото ги тества в реални бойни условия. Добре е да използваме този опит за съвместни предприятия. Така ще подпомогнем собствената си сигурност.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, водач на листа на ПП-ДБ в 24-ти МИР-София и преференция 110 в 8-ми МИР-Добрич.

Могат ли в България да се печелят избори без флиртове с администрацията?

Ще започнат ли държавните чиновници да плащат социалните си осигуровки?

Защо българското общество отхвърли грамотните и образовани специалисти от Украйна, за сметка на нискоквалифицирани работници от Азия?

Защо можем да си сътрудничим с „Райнметал" за производство на барут, а не можем да имаме обща индустрия с Украйна за разработки на супермодерни дронове?

Свободен пазар ли е фиксирането на минимални цени в определени бизнеси?

Пазарно поведение ли е административното изтласкване на услугата „Юбер" от българския таксиметров бизнес?

Докъде стигна кампанията за номиниране на кандидат-президент на демократичната общност и вероятно име ли е Андрей Гюров?

