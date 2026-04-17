Открити са 200 000 евро при акция срещу купуването на гласове във Варна

Открити са 200 000 евро при акция срещу купуването на гласове във Варна. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев. Парите са намерени на четири адреса, разпределени в пликове заедно със списъци с лични данни.

По данни на полицията става дума за организирана престъпна група и мащабна мрежа за купуване на гласове за изборите. В схемата е замесен и общински съветник от Провадия.

Разследването е започнало още в началото на месеца. В рамките на вчерашния ден са разпитани 152 души, за които има данни, че са получили пари, за да гласуват за конкретна партия. Съставени са 137 протокола на лица, за които има информация, че са участвали по различни начини в изборни престъпления. Четирима души са арестувани.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата във Варна.

Още от категорията..

Последни новини

