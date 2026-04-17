Три партии са на границата от влизане в парламента

Три социологически агенции – „Мяра“, „Алфа рисърч“ и „Тренд“, публикуваха най-новите си предизборни проучвания. Според резултатите три партии са на границата да преминат прага за влизане в парламента, което означава, че следващото Народно събрание може да включва 8 формации вместо досегашните 5. Подобна възможност отчита и проучване на „Маркет линкс“, представено ден по-рано.

Партиите, които се намират около 4-процентната бариера, са „БСП-Обединена левица“, „Морал, единство, чест“ и „Сияние“.

Според данните на „Мяра“, ако изборите се провеждаха през първата половина на април, заявената подкрепа сред хората, които възнамеряват да гласуват, би изглеждала по следния начин: „Прогресивна България“ би спечелила 34,6% от гласовете; ГЕРБ-СДС – 18,5%; „Продължаваме промяната-Демократична България“ – 11,4%; „ДПС – Ново начало“ – 9,1%; „Възраждане“ – 7,4 процента.

„БСП-Обединена левица“ би била на самия ръб за влизане в бъдещото Народно събрание с 4%, недалеч от прага са и „Сияние“ и „Морал, единство, чест“ – съответно с 3,6% и 3,5 процента. „Величие“ би имала 2,2%, „Алианс за права и свободи“ – 1,9%, а „Има такъв народ“ биха получили 1,4% от гласовете.

Социолозите от агенцията отбелязват, че това е моментна снимка на електоралните нагласи, като стотици хиляди българи тепърва ще вземат решение за кого ще гласуват.

„При цялата условност на изборните списъци както и на декларативната природа на отговорите, потенциалната активност е 50,7%, т.е. по-висока в сравнение с намеренията на респондентите преди последните избори и с вероятност да е осезаемо над три милиона души. 1,7% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с „Не подкрепям никого„, коментират те. 5,6% от цялата извадка са онези, които си признават, че биха гласували срещу заплащане или друг стимул на предстоящите избори.

Според „Алфа рисърч“ шест партии влизат в 52-рия парламент: „Прогресивна България“ с 34,2%, ГЕРБ-СДС с 19,5%, „Продължаваме промяната-Демократична България“ с 11,6%, „ДПС – Ново начало“ с 9,4%, „Възраждане“ с 5,8 процента. Според данните на тази агенция, представени в ефира на „Би Ти Ви“, „БСП-Обединена левица“ прескача бариерата и получават 4 процента. По думите на Боряна Димитрова ножицата между „Прогресивна България“ и ГЕРБ-СДС се разтваря и разликата между тях вече е почти 15 процента. Под 4-процентната бариера за влизане в парламента остават „Сияние“ с 3,2%, „Величие“ с 2,9%, „Морал, единство, чест“ с 2,8%, „Има такъв народ“ с 1,7%, „Алианс за права и свободи“ с 1,3%, „Синя България“ с 1 процент.

Данните на „Тренд“ са, че „Прогресивна България“ получава 33,2% подкрепа сред заявилите, че ще упражнят правото си на глас. Втори са ГЕРБ-СДС с 19,1 процента. Битката за третото място остава оспорвана, като „Продължаваме промяната-Демократична България (11,2%) запазва крехка преднина пред „ДПС-Ново начало“ (10,2 процента). Петата позиция остава за „Възраждане“ със 7,1% сред гласуващите.

Това проучване също дава 4% на „БСП-Обединена левица“, но по-висока активност ще изложи на риск тяхното представителство. За „Сияние“ изследването дава подкрепа от 3,9% от гласуващите, а „Морал, единство, чест“ също остава близо до бариерата с 3,7 процента. В подредбата следват „Има такъв народ“ (2,1%), Величие (1,7%), „Алианс за права и свободи“ (1,6%) и „Синя България“ (1 процент).

„Радев ще има висок резултат, но е в по-трудна ситуация за управление. Парламентарната конфигурация, ако няма промяна в електоралната картина, ще е сложна за съставянето на кабинет„, заяви социологът Димитър Ганев от „Тренд“ в ефира на „Нова телевизия“.

Попитан дали ще има редовно правителство или се задават следващи избори на хоризонта, Ганев заяви, че рискът „Прогресивна България“ да получи мандат и да не състави правителство е сериозен. „Отговорността винаги се носи от първия„, подчерта той.

*Данните на агенция „Мяра“ са за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 4 и 13 април 2026 г., като интервютата са проведени „лице в лице“, с таблети, сред 1002 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо 54 000 души.

Проучването на „Алфа Рисърч“ е проведено в периода 13-15 април 2026 година. Публикува се на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Изследването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните.

Данните на „Тренд“ са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено по поръчка на „24 часа“ в периода 13-16 април 2026 г. сред 1004 български граждани по метода на стандартизираното „лице в лице интервю“.