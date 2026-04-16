СДВР с нов удар срещу купуването на гласове – иззеха 45 000 евро

С наближаването на предсрочните парламентарни избори на 19 април, и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев не пропусна да се похвали във “Фейсбук” с поредния удар срещу купуването на гласове. Той информира в публикация, че над 45 000 евро, предназначени за търговия с вот, са иззети при операция на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Той изтъкна, че още 20 000 евро със същото предназначение са конфискувани в Русе, докато при акция в Перник са открити още над 10 000 евро, както и списъци с имена и лица срещу тях.

По-рано днес Кандев съобщи, че при полицейска операция в Димитровград и Меричлери срещу купуването на гласове са открити 20 000 евро, а четирима души са задържани. Открити са и агитационни материали за конкретна партия.

Междувременно в началото на днешното правителствено заседание, служебният премиер Андрей Гюров заяви, че три дни преди изборите фокусът на кабинета продължава да бъде върху опазването на честния вот.

“За съжаление, това не е единственият пазар, на който българският гражданин е превърнат в средство за печалба. Има и друг, по-тих, по-незабележим, но не по-малко опасен, и това е търговията със здраве. В единия случай се купуват гласове, за да се печелят мандати, а в другия се използват слабостите на една пробита система, за да се пълнят партийни каси. И отново цената се плаща от българските граждани – не само с вноските за здраве, но и буквално със самото здраве”, посочи Гюров, визирайки скандала със скъпоструващите лекарства за редки болести, при които цената варира в пъти за един и същ медикамент.

По думите му, най-тъжното от цялата история е, че това се оказва напълно законно. В същото време българският пациент е на първо място в Европа по доплащане за здравеопазване.

В такъв случай проблемът е не само икономически, не само финансов, дори не е само политически проблем. Това е един морален проблем. И това е една червена линия, която българското общество каза, че не може повече да бъде прекрачвана, подчерта Гюров

