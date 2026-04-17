Асен Василев: Бюджет 2026 трябва да съдържа сериозен антикризисен пакет (част 2)

Всеки ден от „Боташ“ България губи по четири линейки, а през това време ние събираме капачки, посочва Асен Василев

КЗК не работи, няма нито една наложена сериозна глоба. Румънската КЗК налага санкции за стотици милиони и нелоялните практики намаляват.

Унгарците излязоха на улицата, защото им бръкнаха в джоба. Така се случва и у нас.

Орбан водеше сбъркана икономическа политика и загуби най-богатия пазар в света – европейския. Радев се готви да прави същото.

В Русия и пенсиите, и заплатите са наполовина на българските. Цялата икономика на „необятна Русия“ е по-малка от икономиката на Италия.

По отношение на миграцията Европа трябва да възприеме канадския модел – според конкретни икономически нужди и без гета.

Радев реши да се направи на велик държавник и да се нареди до Путин и Ердоган. В резултат всеки ден губим от „Боташ“ по четири линейки, а ние събираме капачки за линейки. Този договор не е минал през парламент. Купили сме си наем на тръби, по които не тече газ.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, водач на листата на ПП-ДБ в 16-ти МИР-Пловдив и 29-ти МИР-Хасково.

