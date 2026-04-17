Два дни преди изборите президентът Илияна Йотова ще направи обръщение към народа

Президентът Илияна Йотова ще направи обръщение към народа по повод предстоящите избори за Народно събрание. Държавният глава ще направи изявлението си в 19:00 часа днес в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

В полунощ приключва предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 19 април. В неделя малко над 6,5 млн. гласоподаватели ще имат възможност да избират измежду 24 политически формации – 14 партии и 10 коалиции.

В страната ще гласуваме с машини в 9354 избирателни секции, а в 2641 – само с хартиени бюлетини. В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, а с видеонаблюдение ще бъдат около 11 650.

Извън страната ще има 493 секции в 55 държави. За сравнение – на 27 октомври зад граница бяха разкрити 719 избирателни секции в 57 държави. В 130 избирателни секции в 20 държави ще има възможност за гласуване с машини.

В Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Турция и САЩ ще има с 254 избирателни секции по-малко на парламентарните избори на 19 април в сравнение с вота на 27 октомври 2024 година.

В началото на годината парламентът прие промени в Изборния кодекс, с които броят на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на Европейския съюз, бе ограничен до 20.