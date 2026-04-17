След ChatGPT идва ерата на „World models“ – следващият голям тренд в AI

Технологични компании по целия свят от гиганти като Alibaba Group и Tencent Holdings до стартъпа World Labs на американската компютърна техноложка от китайски произход Фей-Фей Ли се надпреварват да развиват т.нар. „world models“(виртуалните светове). Това е ново поколение изкуствен интелект, което не просто обработва текст, а се опитва да разбира и пресъздава реалния свят.

Alibaba представи модела Happy Oyster, който може да създава и променя виртуални светове в реално време. Потребителите могат да ги изграждат с текст и изображения и дори да ги доразвиват „в движение“ – например да добавят обекти или действия, докато сцената вече се генерира.

Почти по същото време стартъпът World Labs, съоснован от Фей-Фей Ли, пусна Spark 2.0 – технология, която позволява дори на смартфони да визуализират сложни 3D среди с по-малко изчислителна мощност.

Според експерти, именно тези „модели на света“ ще бъдат следващата голяма стъпка в изкуствения интелект (AI). Ян Лекун от Meta Platforms също прогнозира, че това ще е новият водещ тренд в индустрията.

Технологиите вече намират приложение в игри, кино и създаване на виртуални среди, като позволяват много по-реалистично и интерактивно съдържание.

