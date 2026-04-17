Столичната община събра на едно място полезната информация за гласоподавателите

Информацията за избирателните секции и възможностите за гласуване е достъпна на информационния портал на Столична община за изборите за Народно събрание на 19 април, съобщи институцията.

Достъпът до приложението е на адрес: https://arcgis.sofia.bg/EsriBg.Sofia.Municipality.Elections/, включително и през мобилни устройства.

За избиратели с увредено зрение или двигателни затруднения са определени 189 секции. Специализиран транспорт за тях се заявява на телефон 0800 20 720 (безплатен за гражданите) от 07:00 часа до 20:30 часа на 18.04.2026 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 19.04.2026 година.