Израелският стартъп Celleste Bio произвежда първия в света лабораторен шоколад

Израелският стартъп Celleste Bio, подкрепен от мултинационалната компания за сладкарски изделия Mondelez International, собственик на британския сладкар Cadbury е създал първите в света шоколадови блокчета, произведени в лабораторни условия.

Компанията Celleste Bio е направила малка серия шоколад, използвайки „клетъчно отгледано какаово масло“, произведено в завод на Cadbury в Бирмингам.

Идеята е да се намали зависимостта на шоколадовата индустрия от какаовите плантации в Западна Африка, където климатичните промени и високите цени на суровините създават проблеми с доставките.

От компанията твърдят, че новият метод позволява създаване на какаово масло, което е напълно идентично с традиционното и може директно да го замести в производството. Процесът започва с малко клетки от какао, които се „отглеждат“ в специални биореактори, хранени със захари и хранителни вещества, докато не се получат същите мазнини и вкусови съединения като в естественото какао.

Компанията планира да получи разрешение за продажба първо в САЩ и Израел, а по-късно и в Европа, вероятно до 2027 година.

През последните години цените на какаото се покачиха рязко, което увеличи разходите на производителите на шоколад и ги принуди да търсят алтернативи. Затова големи компании и инвеститори вече финансират нови технологии – от лабораторно отглеждано какао до растителни заместители и ферментационни методи.

Експертите казват, че тези решения все още са в началото си и им трябва време, за да станат масови.

От Celleste Bio обаче вярват, че технологията им може да намали нуждата от големи земеделски площи и въглеродни емисии, като в бъдеще производството може да се случва директно близо до фабриките за шоколад.