КЕВР излезе с решение: „Топлофикация – София“ трябва да компенсира 6197 клиенти

„Топлофикация – София“ трябва да компенсира 6197 свои клиенти заради аварии, в резултат на които те са били с нарушено топлоподаване за повече от 48 часа през декември и през януари 2026 година. Това става ясно от съобщение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Дружеството трябва в едномесечен срок да определи дължимата неустойка, а след това, в рамките на 7 дни да направи плащанията към клиентите на засегнатите 164 абонатни станции. КЕВР взе това решение на заседание, на което беше одобрен доклада от извънредната проверка на „Топлофикация София“ ЕАД, разпоредена от председателя на КЕВР Пламен Младеновски във връзка със сигнал от омбудсмана Велислава Делчева за аварийни спирания на отоплението в столицата.

От КЕВР уточняват, че е установено, че преобладаваща част от потърпевшите (5473 клиенти в ж.к. „Люлин-6“) са били с прекъснато топлоподаване за период от 50 часа и те ще бъдат обезщетени за периода на закъснение от 2 часа, докато при 222 клиенти в ж.к.“Младост-3“ аварията е отстранена в рамките на 125 часа със закъснение от 77 часа.

Други 369 клиенти в ж.к.“Дианабад“ ще бъдат компенсирани за закъснение от 56 часа, тъй като ремонтните дейности там са продължили 104 часа. С 29 часа е сросрочено отстраняването на авария, оставила без парно и топла вода 133 потребители в кв. „Полигона“ за период от 77 часа.

В рамките на извънредната проверка проверяващият екип е установил, че в посочените случаи, засегнали 6197 клиенти, е констатирано нарушение на издадените лицензии на „Топлофикация София“ ЕАД за производство на топлинна, на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия, не са спазени и разпоредби от Общите условия на дружеството.

Съгласно условията обезщетение не се дължи, ако аварията е отстранена в рамките до 48 часа.

Изплащането на компенсациите ще се извърши по начина, по който клиентите заплащат консумираната от тях топлинна енергия, без да се изискват действия от тяхна страна. След извършване на плащанията „Топлофикация София“ ЕАД трябва да представи в КЕВР доказателства за предприетите действия, вкл. имена и адреси на клиентите, продължителност на времето с нарушено качество на топлоподаването, размер и методика на изчисляване на определената неустойка.