Акциите на Nike паднаха с 15%, въпреки по-добрите финансови резултати

Акциите на Nike паднаха с около 15%, въпреки че компанията отчете по-добри от очакваните резултати. Причината е, че инвеститорите са притеснени от прогнозите за следващите месеци – очаква се спад на продажбите и сериозно свиване на бизнеса в Китай.

В момента анализаторите са разделени в предвижданията си. Някои смятат, че новата стратегия на компанията – връщане към продажби чрез магазини и партньори под ръководството на новия директор Елиот Хил – може да помогне за възстановяване на фирмчената позиция. Те виждат и положителни сигнали като стабилни печалби и по-ниска оценка на акциите.

Други обаче са по-скептични. Те предупреждават, че търсенето намалява, особено в Китай и Европа, а възстановяването може да отнеме години. Според тях, акциите все още не са достатъчно евтини от гледна точка на рисковете.

Като цяло оценките са смесени – част от експертите препоръчват „купувай“, а други „въздържание“.

Допълнително внимание привлича фактът, че ръководители и инвеститори, включително изпълнителният директор на Apple Тим Кук, купуват акции на компанията след спада. Междувременно, Nike води преговори да стане официален доставчик на топките за UEFA Champions League, с което може да измести Adidas.