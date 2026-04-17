Краят на предизборната кампания идва до часове, утре е ден за размисъл

Точно в полунощ идва краят на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април.

Утрешният ден е обявен за ден за размисъл, в който не се допуска провеждането на политическа агитация. В изборите в неделя ще участват 14 партии, 10 коалиции и един независим кандидат. Те ще се състезават за общо 240 места в 52-рото Народно събрание, като кандидатите в страната са малко над 4700.

На вота в неделя ще се гласува с машини и с хартиени бюлетини. Възможност за гласуване с машина ще има у нас в секциите с над 300 избиратели. В останалите – ще се гласува с хартия.

Зад граница сънародниците ни ще гласуват в 493 секции, разположени в 55 държави. Окончателният брой избиратели за вота в неделя е 6 575 151.

Междувременно три социологически агенции – „Мяра“, „Алфа рисърч“ и „Тренд“, публикуваха най-новите си предизборни проучвания. Според резултатите три партии са на границата да преминат прага за влизане в парламента, което означава, че следващото Народно събрание може да включва 8 формации вместо досегашните 5. Подобна възможност отчита и проучване на „Маркет линкс“, представено ден по-рано.