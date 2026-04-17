Националната банка на Швейцария с мерки за засилване на конкуренцията при безкасовите плащания

По-голямата конкуренция при обработката на безкасови плащания би била от полза за потребителите и би подобрила устойчивостта, твърдят двама високопоставени служители на Националната банка на Швейцария – Петра Чудин и Томас Мозер. Те смятат, че оторизираните власти могат да предприемат мерки за насърчаване на съперничеството. Според тях, дейностите биха могли да включват антитръстови инструменти и по-ниски бариери за включване в процеса на обработка и същевременно подчертават въпроса за таксите, които ще бъдат проверявани в множество страни.

В изказване на 16 април служителите на Швейцарската национална банка заявиха, че властите в страната в момента „обсъждат интензивно“ с участниците на пазара „нивото и разпределението на комисионните, начислявани от платежните мрежи“. „Тъй като икономическите сили са склонни да стимулират създаването на монополи, има смисъл да се обмислят мерки за засилване на конкуренцията“, казаха те, визирайки участниците във веригите за разплащания.

Коментарите на централните банкери пред аудитория от финансови специалисти в Цюрих идват в момент, когато безкасовите плащания набират все повече почитатели в Швейцария, като мобилните приложения се разрастват бързо. Въпреки това, Чудин и Мозер заявиха, че паричните средства остават от решаващо значение за устойчивостта на системата, тъй като функционират независимо от дигиталната инфраструктура.

Националната банка на Швейцария подкрепя оперативната съвместимост чрез проекти като Моста за незабавни плащания (Instant Payments Bridge), който има за цел да разшири незабавните преводи до операциите на дребно. Институцията работи и с Европейската централна банка за свързване на системите за незабавни плащания на алпийския оазис и еврозоната с цел ускоряване на трансграничните транзакции.