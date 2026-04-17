Пловдивски полицаи иззеха около 22 тона фурми заради схема за присвояване в особено големи размери

Около 22 тона фурми са конфискувани в рамките на разследване на схема за присвояване в особено големи размери, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. С полицейски заповеди са задържани петима от участвалите в схемата. Разследването е под надзора на Районна прокуратура – Пловдив. Четирима от извършителите са арестувани за 72 часа, а на петия е постановена мярка „парична гаранция“.

Работата по случая е започнала в края на март в отдел „Икономическа полиция“, след като в полицията постъпил сигнал, че търговско дружество е претърпяло финансова щета в размер на 47 000 евро, след като негова пратка с фурми не е достигнала до адресата си в Босна и Херцеговина. 

При проведените в кратък срок множество оперативни и процесуални действия са придобити данни, че за превоз на стоката – около 22 000 килограма фурми, е била наета транспортна фирма, чийто камион изобщо не е преминал извън границите на страната ни.

Допълнително станало ясно, че въпросният тежкотоварен автомобил се е придвижвал с подправени регистрационни табели, а една от локациите му било складово помещение на територията на Софийска област.

При специализираната операция вчера именно там била открита по-голямата част от отклонената пратка, а друга – натоварена в два микробуса, е иззета при опит да бъде пласирана на купувачи „на черно“.

