Ормузкият проток е напълно отворен за преминаването на всички търговски кораби, обяви Иран

Иран: Ормузкият проток е напълно отворен за преминаването на всички търговски кораби

Иран обяви, че Ормузкият проток е напълно отворен за преминаването на всички търговски кораби след примирието в Ливан.

„В съответствие с прекратяването на огъня в Ливан, преминаването за всички търговски кораби през Ормузкия проток е обявено за напълно отворено за оставащия период на примирието, по координирания маршрут, както вече беше обявено от Организацията за пристанища и мореплаване на Ислямска република Иран“, съобщи иранският външен министър Сейед Абас Арагчи в социалната мрежа Х.

Израел и Ливан се споразумяха да започнат 10-дневно примирие от 1:00 ч. българско време днес, следвайки преговори, водени с посредничеството на Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп изрази увереност, че скоро може да се достигне до споразумение за прекратяване на войната с Иран. Прекратяването на войната на Израел срещу Ливан е важно условие, изтъквано от иранската делегация за преговори със САЩ.

