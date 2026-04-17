Гласувайте в неделя, за да затворим отровната язва на купения вот, призова президентът Илияна Йотова

Да гласуваме, но да мислив за деня след изборите, каза още Илияна Йотова в извънредно обръщение към нацията

Президентът Илияна Йотова апелира всички български граждани да гласуват на парламентарните избори тази неделя, които тя окачестви като „много важни“ и такива, които „ще предопределят пътя на България оттук нататък“.

Да гласуваме, но да мислим за деня след изборите, когато ще живеем и ще работим заедно, призова още държавният глава Илияна Йотова в обръщение към българския народ по повод предстоящите избори за Народно събрание.

В обръщението си към нацията от Гербовата зала на президентската институция държавният глава подчерта, че „да пуснеш бюлетина означава акт на принадлежност към нацията ни, че държиш на гласа си, че искаш да си отговорен, че гласуването означава свобода.“

Тя също така поясни, че чрез гласуване настояваме да имаме легитимни институции.

„Да участваме в изборите означава, че всеки един глас може да затвори отровната язва на купения вот. Неговата стойност е изключително висока и неподвластна на каквито и да било чужди влияния и интерес, защото ние българите сме със самочувствитето, че правим избори тук, в страната, български избори и за български политици. Моят глас е моето аз, то на никого не може да бъде преотдадено“, допълни още Йотова. „Нека да гласуваме, но и да мислим за деня след изборите, когато политическата интрига ще отшуми“, отбеляза президентът Йотова.

Тя припомни, че страната ни се нуждае от работещо Народно събрание и от „правителство с капацитет“, които да преведат държавата през множеството кризи, започвайки от приемането на държавен бюджет.

„Трябва да гласуваме, защото след деня на изборите ще имаме нужда от силни лидери и от силна европейска външна политика“, подчерта Илияна Йотова.

„През последните години нито мнозинствата в парламента, нито правителствата имаха достатъчно политическо дълголетие, за да осигурят стабилно управление – за пет години гласувахме седем пъти за национални избори. Не липсваха опити от политици и партии да ни разколебават, да ни внушават, че изборите са излишни, че нищо няма да се промени и всичко ще протече по старому, но ние гласувахме“, заяви президентът.



По думите ѝ изборите в неделя са много важни и решаващи, защото ще предопределят пътя на България.

Тя припомни за масовите протести през есента на миналата година, които доведоха до оставката на кабинета. Президентът призова гражданите да гласуват в неделя, защото това е акт за принадлежност към нацията.



„Те си поискаха държавата обратно, държава, изчистена от корупция. Държава, която да въздава справедливост, да чертае бъдеще. Протестите показаха, че няма власт, която да е по-силна от гражданите. Зная колко е трудно да се правят избори през пролетта на 2026 г. Към все още неотшумелите проблеми от въвеждане на еврото и скочилите цени, се прибавиха и нови страхове – от новия конфликт в Близкия изток“, допълни държавният глава.

Накрая президентът завърши словото си с думи на поета Николай Милчев: „Дайте гласа си, за да не бъде той само звук, а смисъл и надежда“.

Припомняме, че точно в полунощ приключва предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 19 април. Утре, събота, в страната ни е ден за размисъл.

В неделя малко над 6,5 млн. гласоподаватели ще имат възможност да избират измежду 24 политически формации – 14 партии и 10 коалиции.

Ограничение да гласуват имат избиратели, които са поставени под запрещение – 9525 души, тези с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ – 4311, и с издадено удостоверение за гласуване на друго място – кандидати, наблюдатели, членове на ЦИК и районните избирателни комисии – 577.

В страната ще гласуваме с машини в 9354 избирателни секции, а в 2641 – само с хартиени бюлетини. В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, а с видеонаблюдение ще бъдат около 11 650.