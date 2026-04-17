Сенатори демократи бият тревога за скритите активи за над 100 млн. долара на Кевин Уорш

Сенатори от Демократическата партия на Съединените щати оказват натиск върху номинирания за председател на Федералния резерв Кевин Уорш заради „необявени“ финансови активи на стойност над 100 милиона долара, подготвяйки почвата за бурно изслушване за одобряването му за поста през следващата седмица. Законодателите от банковата комисия на Сената ще разпитват Уорш на 21 април. Бившият управител на Федералния резерв, превърнал се във финансист, обаче вече е изправен пред трудни въпроси от сенаторите демократи, които искат отговори за финансовите му ангажименти и за отговорността му към независимостта на най-важната централна банка в света.

Опасенията на опозиционните законодатели ще усложнят допълнително изслушванията за одобряването след като високопоставен член на Републиканската партия обяви, че няма да подкрепи Уорш, ако Министерството на правосъдието не прекрати наказателното разследване срещу сегашния председател на Федералния резерв Джеръм Пауъл.

Елизабет Уорън – водещата фигура на демократите в банковата комисия на Сената, се е срещнала с Уорш при закрити врата на Капитолийския хълм на 16 април сутринта. И часове по-късно е споделила пред репортери „дълбоките си опасения“, че ако бъде утвърден за наследник на Пауъл, Уорш ще се превърне в „кукла на конци“ на президента Доналд Тръмп.

Тръмп многократно е критикувал Пауъл, наричайки го „идиот“, че не понижава лихвените проценти достатъчно бързо. По-рано тази седмица стопанинът на Белия дом заяви пред „Фокс нюз“, че смята, че лихвените проценти ще бъдат по-ниски по-късно тази година, „когато Кевин дойде на власт“. И че Министерството на правосъдието няма да прекрати разследването срещу Пауъл, подновявайки заплахите си да уволни председателя на Федералния резерв.

Уорън повдигна също и въпроси за финансовите активи на Уорш и го обвини, че не спазва федералните етични правила. Кандидатът за поста на Пауъл, който беше член на управителния борд на Федералния резерв от 2006-а до 2011-а, а след това работеше като партньор в семейния офис на Стенли Дракънмилър – Duquesne, по-рано тази седмица разкри активи на стойност над 130 милиона долара.

Подаденият от него документ от 69 страници, публикуван от Службата за правителствена етика (OGE), показва, че Уорш е инвестирал над 100 милиона долара в множество фондове, управлявани от Duquesne. И че не е разкрил основните активи в един от фондовете (Juggernaut), позовавайки се на споразумение за поверителност.

Уорън подчертава: „Има активи на стойност над 100 милиона долара на хора, организации или компании, които са напълно неразкрити и ще останат неразкрити. Това не е просто червен флаг. Това е червен флаг, заобиколен от фойерверки и бенгалски огън.“ „Това е истински проблем. И добавя: „Никой в ​​администрацията на Тръмп не е предприел действия, без да разкрие напълно финансовите си активи и с кого е финансово обвързан.“

OGE заяви, че документът за разкриване на информация от Уорш е в съответствие с федералните етични правила и че след като Уорш се е освободил от част от активите си, той е щял да спази правилата за федералните назначения. Уорън обаче контрира на 16 април, че обещанието за продажба на активи не удовлетворява опасенията ѝ.

„Той твърди, че ще се освободи от тези активи и следователно не е нужно да казва какви са те. Но бих посочила, че това означава, че не можете да проверите дали всички са изчезнали. Целта на разкритията е не само да се знае за неговите връзки в миналото, но и да се провери дали те са разчистени, докато той стане управител на Федералния резерв“, посочи Уорън.

Последните коментари на сенаторката не са първите, в които критикува избора на Тръмп да замени Пауъл начело на Федералния резерв. Но те са насока за това, което вероятно ще се окаже оспорвано изслушване за номинация на Уорш, когато той застане в светлината на прожекторите на общественото внимание следващата седмица.

Предстоящата процедура е спорна на фона на двупартийната реакция на атаките на Тръмп срещу Пауъл. Сенаторът републиканец Том Тилис обеща да блокира номинацията на Уорш докато Министерството на правосъдието не прекрати разследването си срещу Пауъл за превишаване на разходите за ремонти в централата на Федералния резерв. Самият Пауъл определи следствените действия като претекст за ограничаване на независимостта на централната банка.

На 16 април пък всичките 11 членове на банковата комисия от Демократическата партия написаха писмо до председателя републиканец на комисията Тим Скот, призовавайки го да отложи изслушването на Уорш докато разследването на Министерството на правосъдието срещу Пауъл и подновените усилия на администрацията на Тръмп да уволнени члена на борда на Федералния резерв Лиса Кук не бъдат прекратени.