Собственикът на Zara – Inditex откри пробив в данни за клиентски покупки

Собственикът на Zara – Inditex – съобщи, че е открил неразрешен достъп до външни бази данни, в които се съхранява информация за клиентски покупки.

От компанията уточняват, че в тези бази няма чувствителни лични данни – като адреси, пароли или банкови карти. Веднага след откриването на проблема са задействани мерки за сигурност и са уведомени съответните институции.

Според Inditex причината е пробив в сигурността на бивш техен технологичен партньор, който е засегнал и други компании по света. Повече подробности засега не се съобщават.