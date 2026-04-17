Microsoft променя Windows Update след 15 години

Новият „Patch Tuesday“ на Microsoft е мащабен ъпдейт – 8 критични уязвимости, плюс активно използвана zero-day уязвимост. Всички потребители на компютри трябва да обновят възможно най-скоро. Ако използвате Windows 11, това е лесно. Но ако сте сред стотиците милиони, които все още използват Windows 10, ще ви трябва разширената поддръжка на Microsoft.

Нищо от това не е изненадващо или различно от месечната практика за потребителите на PC. Това, което е различно, според Microsoft, е че „от април 2026 г. приложението Windows Security показва допълнителна информация за състоянието на актуализациите на сертификатите за Secure Boot на вашето устройство. Можете да ги намерите в Device security > Secure Boot.“

Това никога не се е случвало досега. След 15 години Microsoft за първи път прекратява валидността на сертификатите за Secure Boot. Освен ако компютърът ви не е по-нов от две години, в момента все още разчитате на тях. Те изтичат през юни, дотогава трябва да сте инсталирали сертификатите за Secure Boot от 2023 г., за да останете защитени.

Това е особено важно сега, защото проверката на статуса на актуализацията и новите сертификати са интегрирани в тази последна актуализация за сигурност. Ако не отговаряте на условията за тази актуализация, няма да получите нито предупреждението, нито новите сертификати. Регистрирайте се за ESU (разширена поддръжка) още сега.

Microsoft вече актуализира своите препоръки към потребителите на Windows, за да потвърди всичко това: „Актуализираните сертификати от 2023 г. се доставят автоматично чрез Windows Update“, а също така „приложението Windows Security вече показва дали устройствата са получили тези актуализации, текущия им статус и дали е необходимо действие.“

Какво трябва да търсите? По същество „зелена, жълта или червена икона до символа на Secure Boot показва текущото състояние. Заедно с тях се показват текстови указания за повече подробности.“

Но внимавайте: „само зелената отметка не означава, че сертификатите са актуализирани. Трябва също да видите текста: ‘Secure Boot е включен и всички необходими актуализации на сертификатите са приложени. Не са нужни допълнителни промени.’“

Това е актуализацията за април. А от следващия месец Microsoft казва, че ще виждате повече предупреждения, ако сертификатите ви наближават крайния срок през юни. „От май 2026 г. ще има допълнителни подобрения, включително известия извън приложението (като системни предупреждения) и допълнителни насоки и контроли вътре в приложението, които да ви помогнат да реагирате на предупрежденията за Secure Boot.“ Казано просто – няма оправдания.

Междувременно тази промяна в Windows след 15 години привлича значително внимание, тъй като потребители по целия свят биват уведомявани за новите проверки, вече интегрирани в операционната система. Това подчертава колко е важно да инсталирате актуализацията.

Както обяснява Dark Reading: „Secure Boot проверява дали при стартиране се зарежда само правилно подписан и одобрен фърмуер, като зареждащи програми на операционната система, драйвери и сървъри за стартиране. Тъй като действа като хардуерна основа на доверието за компютъра, Microsoft го нарича ‘основен стълб на доверието’ за Windows.“

Няма точни данни за броя на новите спрямо старите сертификати, но „компютрите първоначално са доставяни със сертификатите на Microsoft Secure Boot от 2011 г., докато по-новите, произведени през последните две години, имат актуализираните сертификати от 2023 година. По-старите системи с активирани автоматични актуализации, обикновено лични компютри или тези в малкия бизнес вероятно вече използват сертификатите от 2023 година.“

Според ZDNet: „Secure Boot е важна функция за сигурност, тъй като спира bootkit зловреден софтуер още при включване на компютъра – нещо, което софтуерът за защита на Windows не може да направи самостоятелно. Затова трябва да сте сигурни, че използвате най-новите сертификати за Secure Boot. През юни старите ще изтекат, което означава, че Secure Boot вече няма да може да ви защитава правилно.“

