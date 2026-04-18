Заловени са 28 човека, шофирали след употреба на алкохол и наркотици

МВР пътна полиция КАТ проверка

Общо 17 207 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Това съобщават от Министерството на вътрешните работи. 

Извършен е контрол на 20 132 водачи и пътници. Съставени са 4166 фиша и 443 акта за установени административни нарушения. 

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

В рамките на изминалия ден са установени общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол

7 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 –  с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване.  

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 13 човека, трима са отказали тестване. 

Още от категорията..

Последни новини

