Как да направим платформата Call Sofia по-добра, пита Столична община

Столична община прави поредна стъпка в  реформата на системата Call Sofia с анкета сред гражданите, която да очертае реалната картина на работата ѝ и очакванията към нейното развитие. Допитването е част от усилията на общината да повиши прозрачността, да ускори работата на администрацията и да подобри комуникацията с гражданите.

“Ще знаем, че сме успешни, когато всеки приключен сигнал означава реално решен проблем, когато има ясни срокове и отговорности и когато хората получават навременна и разбираема обратна връзка за това какво се случва по техния сигнал”, сподели кметът Терзиев. 

Крайният срок за попълване на анкетата е 2 май, включително,

и цели да събере както критични оценки за настоящото състояние на системата, така и предложения за нейното подобряване. 

Call Sofia е официалната платформа на Столична община за подаване на сигнали от граждани – инструмент, който обхваща широк спектър от проблеми в градската среда, включително инфраструктура, чистота, транспорт и обществени услуги. Системата позволява проследяване на подадените сигнали и комуникация с отговорните звена, като амбицията е тя да функционира като директен канал между гражданите и местната власт.

Когато „приключено“ трябва да означава „решено“

Един от основните акценти в подготвяната реформа е преодоляването на разминаването между административно приключени сигнали и реално решените проблеми на терен. Именно това е сред най-често поставяните въпроси от страна на гражданите и една от причините за стартирането на допитването.

Както следим пратките си, така да следим и сигнала си

Планираните промени поставят силен акцент върху прозрачността и проследимостта на всеки подаден сигнал. Целта е гражданите да имат ясна и навременна информация за това какво се случва след подаването на сигнала им – не просто дали е „приет“, а през кои звена минава, кой носи отговорност за него, на какъв етап от обработката се намира и какви конкретни действия предстоят.

Подходът е системата да започне да работи по начин, който е познат и интуитивен за хората – както проследяват поръчка или доставка в реално време. Това означава видимост на всяка стъпка: от регистрирането на сигнала, през разпределянето му към съответното звено, до реалното му изпълнение на терен. Очакването е тази „пътна карта“ на сигнала да бъде ясно комуникирана и лесно достъпна, така че гражданите да не се налага да гадаят какво се случва или да търсят допълнителна информация.

От събиране на сигнали към управление на данни

В по-широк план реформата цели да надгради ролята на Call Sofia – от инструмент за регистриране на сигнали към система, която позволява анализ и планиране. Чрез натрупаната информация администрацията ще може да идентифицира повтарящи се проблеми, да открива „горещи точки“ в града и да насочва ресурсите си по-ефективно.

Дългосрочната цел е да се премине към по-проактивен модел на работа, при който част от проблемите се адресират още преди да са ескалирали.

С този ход Столична община заявява намерение да доближи работата си още повече до реалните нужди на хората и да превърне Call Sofia в надежден ориентир за състоянието на градската среда.

