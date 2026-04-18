Френската актриса Натали Бай почина на 77 години

Френската актриса Натали Бай почина на 77-годишна възраст. Новината за смъртта на четирикратната носителка на награда „Сезар“ беше съобщена на AFP от семейството ѝ. Актрисата има и 5 номинации за наградата през 1981, 1984, 1991, 2000 и 2004 година.

Според близките ѝ, актрисата е страдала от деменция. Тя е починала вечерта на 17 април в дома си в Париж.

Много обичахме Натали Бай“, пише френският президент Еманюел Макрон в платформата Х.

„Нейният глас, усмивката ѝ и скромността ѝ красяха последните няколко десетилетия на френското кино. Мислите ни са със семейството и близките ѝ.“

Актрисата е родена на 6 юли 1948 г. във френската община Менвил. Прекарва детството си в Париж. В ранните си години Натали Байе учи балет под ръководството на примабалерината на Мариинския театър Олга Преображенская. 

През 1972 г. Натали Бай завършва Висшата национална консерватория за драматични изкуства (CNSD) в Париж с акцент върху комедия, драма и театрално изкуство. 

Актрисата е работила с режисьори като Франсоа Трюфо, Жан-Люк Годар, Клод Шаброл, Стивън Спилбърг и други.

Най-известна е на широката публика с ролята си на майката на главния герой във филма на Стивън Спилбърг „Хвани ме, ако можеш“. Последната филмова роля на Натали Бай е във филма на Саймън Къртис „Downton Abbey: A New Age“.

Дебютира в киното през 1970 г. с ролята на Мартин във филма „На театър тази вечер“, но става известна с ролята на Жоел във филма на Франсоа Трюфо „Американска нощ“ (1973 г.). 

От 1972 г. до 1982 г. е омъжена за френския актьор Филип Леотар. Бракът ѝ с френския певец и актьор Джони Холидей продължава между 1982 и 1986 г. и от който има дъщеря Лора Сме (р. 1983 г.), също киноактриса. 

Натали Бай е член на журито на кинофестивала в Кан през 1996 година.

Сред по-интересните ѝ филми след това са „Порнографска връзка“ (1999 г., с наградата на кинофестивала във Венеция за най-добра женска роля) и „Хвани ме, ако можеш“ (2002 г.). В последно време добива популярност с ролята на Ан Висаж във френския телевизионен сериал „В сянката на властта“ (2012 – 2014 г.).

През 2009 г. Натали Бай е удостоена с Ордена на почетния легион. Принадлежността към Ордена е висш знак за отличие, почит и официално признание за особени заслуги във Франция.

