Енергията и металите бяха основните двигатели на волатилността на стоковите пазари

Енергията и металите бяха основните двигатели на волатилността на световните стокови пазари. Представянето на зърнените култури остави смесени чувства, като пшеницата беше сравнително по-твърда от царевицата, а захарта остана под натиск от динамиката на реколтата и етанола. Основните сили бяха геополитиката, времето, очакванията за предлагането и свързаните с политиката търговски потоци, отбелязват от „Софийска стокова борса“.

Цената на петрола, сорт „Брент“ отразяваше по-силното излагане на риск от прекъсване на доставките и напрежението в Близкия изток, докато тази на WTI беше смекчена от силни запаси в САЩ и стратегически планове за пускане на пазара. Резултатът е по-широк спред (разлика) между Brent и WTI и пазар, който все още отчита риска от прекъсване на доставките повече, отколкото силата на търсенето. Фючърсите на суровия петрол Brent се търгуваха от 94 до 100 долара за барел, а фючърсите на суровия петрол WTI от 91 до 99 долара за барел. Референтната кошница на страните от ОПЕК понижи цената до диапазона 104 – 110 долара за барел.

Пшеницата беше най-силната част от зърнения комплекс тази седмица,

подпомогната от покриването на къси позиции (продажби), несигурността на времето и по-затегнатите настроения относно предлагането в някои региони. Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската CME се търгуваха около 213 – 219 долара за тон, а тези на Euronext 228 – 230 долара за тон.

Цените на царевицата останаха по-слаби, като пазарът все още разчиташе на големи запаси, бавно изпълнение на износа и внимание към сезона на засаждане в САЩ и Южна Америка. Като цяло, зърнените култури остават във фаза на „силно предлагане, но чувствителни към времето“, така че покачването все още се третира предпазливо. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на CME се търгуваха в диапазона 173 – 176 долара за тон, а тези на Euronext 239 – 241 долара за тон.

Цената на захарта беше под натиск от очакванията за силна реколта от захарна тръстика в Централно-Южния регион на Бразилия и по-голям захарен микс, което показва комфортно предлагане по-късно през сезона. В същото време по-високите цени на енергията тласкат някои заводи към етанол, което може да намали производството на захар в краткосрочен план и да създаде изблици на подкрепа. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк се търгуваха на цени около 297 – 306 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон около 411 – 424 долара за тон.

Металите бяха по-стабилни като цяло,

като индустриалните метали се възползваха от тарифния шум, опасенията за доставките и подобрения апетит за макроикономически риск. Благородните метали остават подкрепени от силното инвестиционно търсене и продължаващата несигурност. Индустриалните метали също сочат към пазар, който е по-скоро стабилен, но все още чувствителен към политиката и сигналите за търсене от Китай.

В подкръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса“ се появиха нови оферти:

за хлебна пшеница продавачите котират на 190 евро за тон, а купувачите са на 175 евро за тон. При фуражната пшеница има само търсене на цени от 165 до 180 евро за тон.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Предлагането на консервирани храни доведе до множество сделки.

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за газ пропан бутан в диапазон от 720 до 740 евро за хиляда литра.