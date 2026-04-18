РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Енергията и металите бяха основните двигатели на волатилността на стоковите пазари

Енергията и металите бяха основните двигатели на волатилността на световните стокови пазари. Представянето на зърнените култури остави смесени чувства, като пшеницата беше сравнително по-твърда от царевицата, а захарта остана под натиск от динамиката на реколтата и етанола. Основните сили бяха геополитиката, времето, очакванията за предлагането и свързаните с политиката търговски потоци, отбелязват от „Софийска стокова борса“.

Цената на петрола, сорт Брент“ отразяваше по-силното излагане на риск от прекъсване на доставките и напрежението в Близкия изток, докато тази на WTI беше смекчена от силни запаси в САЩ и стратегически планове за пускане на пазара. Резултатът е по-широк спред (разлика) между Brent и WTI и пазар, който все още отчита риска от прекъсване на доставките повече, отколкото силата на търсенето. Фючърсите на суровия петрол Brent се търгуваха от 94 до 100 долара за барел, а фючърсите на суровия петрол WTI от 91 до 99 долара за барел. Референтната кошница на страните от ОПЕК понижи цената до диапазона 104 – 110 долара за барел.

Пшеницата беше най-силната част от зърнения комплекс тази седмица

пшеница

подпомогната от покриването на къси позиции (продажби), несигурността на времето и по-затегнатите настроения относно предлагането в някои региони. Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската CME се търгуваха около 213 – 219 долара за тон, а тези на Euronext 228 – 230 долара за тон.

Цените на царевицата останаха по-слаби, като пазарът все още разчиташе на големи запаси, бавно изпълнение на износа и внимание към сезона на засаждане в САЩ и Южна Америка. Като цяло, зърнените култури остават във фаза на „силно предлагане, но чувствителни към времето“, така че покачването все още се третира предпазливо. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на CME се търгуваха в диапазона 173 – 176 долара за тон, а тези на Euronext 239 – 241 долара за тон.

Цената на захарта беше под натиск от очакванията за силна реколта от захарна тръстика в Централно-Южния регион на Бразилия и по-голям захарен микс, което показва комфортно предлагане по-късно през сезона. В същото време по-високите цени на енергията тласкат някои заводи към етанол, което може да намали производството на захар в краткосрочен план и да създаде изблици на подкрепа. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк се търгуваха на цени около 297 – 306 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон около 411 – 424 долара за тон.

Металите бяха по-стабилни като цяло, 

Мед Copper

като индустриалните метали се възползваха от тарифния шум, опасенията за доставките и подобрения апетит за макроикономически риск. Благородните метали остават подкрепени от силното инвестиционно търсене и продължаващата несигурност. Индустриалните метали също сочат към пазар, който е по-скоро стабилен, но все още чувствителен към политиката и сигналите за търсене от Китай.

В подкръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса“ се появиха нови оферти

за хлебна пшеница продавачите котират на 190 евро за тон, а купувачите са на 175 евро за тон. При фуражната пшеница има само търсене на цени от 165 до 180 евро за тон.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Предлагането на консервирани храни доведе до множество сделки.

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за газ пропан бутан в диапазон от 720 до 740 евро за хиляда литра. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Информация

Всички права запазени.