Днес е ден за размисъл преди предсрочните парламентарни избори на 19 април

Днес, 18 април, е ден за размисъл преди предсрочните парламентарни избори в неделя, 19 април. Целта е всеки избирател да може да обмисли получената информация и да вземе своето решение за гласуване. Местната власт има право да забрани продажбата на алкохол на територията на общината.

Днес е забранено провеждането на политическа агитация, митинги и раздаване на агитационни материали. Не могат да се публикуват резултати от социологически проучвания.

В изборния ден – от полунощ до приключване на гласуването, е забранено да се поставят агитационни материали на всички места, които са на по-малко от 50 метра от сградите, в които има изборни секции.

Гласуването на 19 април започва в 7.00 часа сутринта и продължава до 20.00 часа вечерта. Но, ако пред секцията има чакащи хора, гласуването може да бъде удължено до 21:00 часа. Своя вот могат да дадат всички, които имат валидна лична карта или „зелен паспорт“ за тези, които са родените преди 1931 година.

В изборния ден в секциите с над 300 избиратели ще може да се избира между машинно гласуване и хартиена бюлетина. В по-малките секции се гласува само с хартия.