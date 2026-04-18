Няма нова дата за преговори между Техеран и Вашингтон

Нова дата за ирано-американски преговори може да бъде определена само след като бъдат договорени предварителни условия. Заместник-министърът на външните работи на Иран Саид Хатибзаде заяви това по време на Дипломатическия форум в Анталия. „Докато не се споразумеем за рамка, не можем да определим дата“, каза заместник-министърът, цитиран от ТАСС.

Саид Хатибзаде съобщи, че преговарящите са постигнали напредък по време на срещата в Пакистан, но след това „максималистичният подход на другата страна“ е попречил на споразумението. Заместник-министърът обясни, че ако Техеран се беше съгласил с условията на Вашингтон, това щеше да изключи страната от международната правна система.

Министерството на външните работи на страната заяви, че е невъзможно да продължат преговорите със САЩ, докато американската позиция не омекне.

Информационната агенция Тасним съобщи, че Иран, чрез пакистански посредници, е предал съобщение до Съединените щати, в което декларира отказа си да възобнови преговорите при настоящите условия.

В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че контактите между САЩ и Иран се развиват много добре.

„Водим много добри преговори. Всичко върви много добре“, каза той пред репортери в Белия дом.

На сутринта на 18 април Иран обяви възобновяването на военния контрол над Ормузкия проток поради действията на САЩ. Министерството на външните работи на страната отхвърли продължаването на преговорите, докато позицията на САЩ не се смекчи.

Организацията за морска търговия на Обединеното кралство (UKMTO) е получило сигнал за нападение над контейнеровоз в Ормузкия проток, като корабът е бил ударен от „неопределен снаряд“. „Някои контейнери са повредени. Няма пожар и няма заплаха за околната среда“, се казва в доклада.

Според UKMTO инцидентът е станал в същия район – край северното крайбрежие на Оман, на входа на Ормузкия проток – както днешното нападение над танкера. Ройтерс съобщи преди това, че поне два търговски кораба са съобщили за атаки. Според предварителните доклади иранските сили са открили огън.

Иранските въоръжени сили са силни и готови да продължат да се противопоставят на вътрешни и външни врагове.

Това изявление беше публикувано в Telegram канала на пресслужбата на върховния лидер Моджтаба Хаменей.

„Армията успя да устои на зловещите планове на САЩ и на сепаратистите, които искаха да разделят Иран“, се казва в изявлението. „Армията на Ислямската република смело защитава своята земя, море и знаме. Дронове удариха САЩ и ционистките убийци като мълния, а доблестният флот е готов да нанесе нови поражения на враговете си.“

Американските власти многократно са заявявали за унищожаването на иранския флот по време на последната кампания, която започна на 28 февруари.