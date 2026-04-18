РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

ЕБВР подкрепя усилията на Сърбия за климатична устойчивост

ЕБВР Сърбия язовир и резервоар село Памбуковица kolubara_river

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подкрепя усилията на Сърбия за укрепване на климатичната устойчивост, защита на общностите от наводнения и подобряване на дългосрочната водна сигурност чрез проекта за язовир „Памбуковица“, значителна инвестиция в устойчива водна инфраструктура в Западна Сърбия.

Проектът се подкрепя от държавен заем от ЕБВР до 66 милиона евро за Сърбия и ще включва изграждането и експлоатацията на многофункционален язовир и резервоар близо до село Памбуковица в предразположения към наводнения басейн на река Колубара.

Язовир „Памбуковица“ ще играе ключова роля за намаляване на риска от наводнения

в един от най-уязвимите региони на Сърбия, като помага за защитата на живота на хората, домовете, земеделските земи и ключовата инфраструктура. Басейнът на река Колубара многократно е бил засегнат от екстремни метеорологични условия, включително опустошителните наводнения от 2014 г., което подчертава спешната нужда от устойчиви, дългосрочни решения за управление на водите.

Първоначално този многофункционален язовир ще се фокусира върху задържането на наводнения и регулирането на потока, като същевременно е предварително проектиран да поддържа бъдещо напояване. След напълното му завършване, се очаква проектът да даде възможност за развитието на напоителни системи, обслужващи над 2200 хектара земеделска земя, като по този начин ще се засили устойчивостта на местните фермери на суши и все по-непредсказуеми валежи. 

Йелена Чеперкович, заместник-директор на ЕБВР за Сърбия, заяви, че

проектът за язовир „Памбуковица“ е стратегическа инвестиция за Сърбия,

която укрепва защитата от наводнения, като същевременно полага основите за по-устойчиво земеделие и устойчиво управление на водите. „Чрез този проект ЕБВР помага на общностите да се адаптират по-добре към изменението на климата и да осигурят дългосрочни икономически и екологични ползи.“

Според Горан Пузович, главен изпълнителен директор на „Сърбияводе“, язовир „Памбуковица“ значително ще намали рисковете от наводнения в басейна на река Колубара, регион, многократно засегнат от екстремни метеорологични условия, включително наводненията през 2014 година. „Сърбияводе“ остава ангажирана с развитието на модерна и устойчива водна инфраструктура, в тясно сътрудничество с правителството на Сърбия и международни партньори.“

ЕБВР е водещият институционален инвеститор в Сърбия,

като до момента е инвестирала над 10.8 милиарда евро чрез 407 проекта. Фокусът на банката в Сърбия е върху конкурентоспособността на частния сектор, зелената икономика и устойчивата инфраструктура.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.