До 11:00 часа има 93 сигнала за изборни нарушения

До 11 ч. има 93 сигнала за изборни нарушения

Главният секретар на МВР Георги Кандев отчете, че от началото на изборния ден до сега са подадени 93 сигнала за нарушения и са образувани осем досъдебни производства. Той изнесе информацията по време на живо излъчване във “Фейсбук”.

В охраната на секционните избирателни комисии участват 15 408 служители на МВР, като всеки постъпил сигнал се проверява.

Ние на днешния ден ще бъдем на пост и ще се борим безкомпромисно с всички нарушения и престъпления, допълни Кандев.

Той спомена, че в събота в благоевградското село Микре е получен сигнал за мъж и жена, които заплашват свидетели по досъдебно производство за купуване на гласове. Те са задържани в Районно управление – Сандански.

Също така е бил подаден сигнал на телефон 112, че в района на Благоевград автомобил, в който се вози кандидат за депутат е притискан от два джипа. Реагирано е на сигнала и лицата са задържани.

В ломското село Трайково също има сигнал, който се проверява от служителите на реда. В секцията в село Спанчевци, община Вършец, е забелязано, че след като се пусне бюлетината, тя се отваря и така се вижда вотът на хората.

В област Пазарджик са постъпили десет сигнала за незаконна агитация, съобщава БНР. Тя е основно в селата, като в едно от тях председател е давал указания на избирателите как да гласуват. В ромския квартал на град Септември, където беше разбита схема за купуване на гласове, задържаните вече са освободени и са без повдигнати обвинения. Там от вчера върви подписка за образуване на съдебен иск срещу органите на реда.

