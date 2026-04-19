До 11:00 часа има 93 сигнала за изборни нарушения

Главният секретар на МВР Георги Кандев отчете, че от началото на изборния ден до сега са подадени 93 сигнала за нарушения и са образувани осем досъдебни производства. Той изнесе информацията по време на живо излъчване във “Фейсбук”.

В охраната на секционните избирателни комисии участват 15 408 служители на МВР, като всеки постъпил сигнал се проверява.

“Ние на днешния ден ще бъдем на пост и ще се борим безкомпромисно с всички нарушения и престъпления”, допълни Кандев.

Той спомена, че в събота в благоевградското село Микре е получен сигнал за мъж и жена, които заплашват свидетели по досъдебно производство за купуване на гласове. Те са задържани в Районно управление – Сандански.

Също така е бил подаден сигнал на телефон 112, че в района на Благоевград автомобил, в който се вози кандидат за депутат е притискан от два джипа. Реагирано е на сигнала и лицата са задържани.

В ломското село Трайково също има сигнал, който се проверява от служителите на реда. В секцията в село Спанчевци, община Вършец, е забелязано, че след като се пусне бюлетината, тя се отваря и така се вижда вотът на хората.

В област Пазарджик са постъпили десет сигнала за незаконна агитация, съобщава БНР. Тя е основно в селата, като в едно от тях председател е давал указания на избирателите как да гласуват. В ромския квартал на град Септември, където беше разбита схема за купуване на гласове, задържаните вече са освободени и са без повдигнати обвинения. Там от вчера върви подписка за образуване на съдебен иск срещу органите на реда.