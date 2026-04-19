Лидерът на „Възраждане“ остави дъщеря си да гласува вместо него

Това, което ме радва, и което виждаме, е, че има по-голяма избирателна активност, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов след вота си във Варна, където трябваше да изчака на опашка реда си пред избирателната секция.

Костадинов отбеляза, че е забелязал голямата избирателна активност, след като на опашката видял свои приятели и съседи.

„Аз винаги гласувам по едно и също време от 23 години – в 10 часа. Не си спомням през последните години да е имало такава опашка„, обясни лидерът на „Възраждане“.

Костадинов влезе в избирателната секция заедно с 14-годишната си дъщеря и я остави да гласува на машината вместо него. „Гласувах за бъдещето на България за децата на България, за тяхното бъдеще, гласувах за свободна и независима България“ заяви депутатът.



„Показвам ѝ как да гласува, но някаква представителка на СИК реши, че тя не може да гласува„, добави след упражняването на вота си Костадинов.

Той бе категоричен, че избирателите на „Възраждане“ няма да гласуват за друга партия, защото приоритетите им не се покриват с друга политическа сила. Подчерта и че най-хубаво е, когато хората гласуват, защото най-голямото проклятие на българската демокрация е убеждението, че „от нас нищо не зависи“.