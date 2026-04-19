Румъния няма проблеми с доставките на гориво

Румъния министърът на енергетиката Богдан Иван

В момента няма проблеми с доставките на гориво на румънския пазар, заяви министърът на енергетиката Богдан Иван. „Получихме изключение от САЩ за възобновяване на дейността на рафинерията Petrotel Lukoil“, отбелязват от информационната агенция Agerpres.

„Имаме договори с Казахстан, Азербайджан и Френска Гвиана, за да гарантираме, че Румъния разполага с достатъчно гориво на пазара, достатъчно петрол. Рафинерията Petromidia работи с максимален капацитет и е обявено кризисно положение за ограничаване на износа на петрол и дизел. В момента няма проблеми със снабдяването на румънския пазар на горива. Имаме и стратегически резерви, които все още не сме използвали, и се надявам, че няма да ни се наложи.“

Според Богдан Иван,

ситуацията с горивата в Румъния, благодарение на предприетите мерки, е много по-добра,

отколкото в други страни от Европейския съюз. „Най-важните мерки“, каза той, „са обявяване на кризисно положение, ограничаване на износа, диверсифициране на маршрутите за доставка, предоговаряне на големи договори, които осигуряват достатъчни доставки на гориво в Румъния, реорганизация на петролния оператор Terminal Oil и подготовка на допълнителни съоръжения за съхранение на гориво в Румъния.“

Министърът съобщи, че

56-57% от горивото от стратегическите резерви вече е в Румъния

и се води подготовка за доставка до страната на част от стратегическите резерви, съхранявани в други държави-членки на Европейския съюз.

