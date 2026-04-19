Активността към 11 часа е 12.12%, отчете Росица Матева от ЦИК

Активността на избирателите към 11.00 часа е 12.12%, като най-висока тя е в 6-и изборен район във Враца – 17.13%, а най-ниска – в 9-и изборен район в Кърджали – 7.80 процента. За сравнение на изборите за Народно събрание на 27 октомври 2024 г. към 11.00 часа активноста е била 9.55%, като най-висока е била в Монтана – 14.44%, а най-ниска във Варна – 5.25 процента. На изборите на 9 юни 2024 г. към 11 часа активността е била 8.34%, като и тогава тя е била най-висока в Монтана, а най-ниска в София – 24-РИК в столицата. Това отчете Росица Матева по време на брифинг в Централната избирателна комисия.

Тя поясни, че има 82 сигнала от граждани – от представители на партии и коалиции, като 53 от тях са вече обработени. По-големият процент от тях са от компетентността на районните избирателни комисии. ЦИК ги препраща на РИК, за да вземе мерки и за да окаже какви действия следва СИК да извършат съобразно Изборния кодекс и методическите указания.

„Обръщам се към всички избиратели, които подават сигнали до ЦИК – както до представители на партии и коалиции и до граждански сдружения, които наблюдават изборите – моля изпращайте сигналите до съответните РИК, за да може своевременно да се вземат мерки и да се предприемат действия и за да не се забави процесът„, отбеляза Матева.

Тя добави, че в ЦИК са подадени доста сигнали за липсващи паравани за гласуване и че на тяхно място са поставени тъмни стаички. За това сигнализирали от Якоруда, Хасково, Пловдив, Гоце Делчев, Самуил, включително имало и постъпили сигнали от район „Младост“ в София.

Друг проблем – хората са приканвани да гласуват с хартиени бюлетини, а не с машина, отбеляза още Матева, отбелязвайки, че става въпрос за случаи, когато има опашки за гласуване с машина и тогава чакащите са приканвани да дадат своя вот с хартиена бюлетина.

„Разбира се, че избирателят в секция, в която има възможност да гласува и с машина, и с хартиена бюлетина, е този, който избира как да го направи. И в секционната комисия нямат право да го приканват да го направи с хартиена бюлетина„, подчерта Матева.

Тя призна, че пак има сигнали, че не се поставя един печат върху бюлетината от машинното гласуване. Има и сигнали за предизборна агитация, и сигнали за обявени предварителни данни от гласуването по сайтове, за които от ЦИК са изпратили предупредителни писма въпросната информация да бъде свалена.

За момента има само един постъпил сигнал за купуване на гласове и той незабавно е препратен към МВР.

До момента в ЦИК е постъпила информация за 36 машини, за които от РИК са взели решение с тях гласуването да бъде преустановено. Става въпрос за 4 машини в Хасково, за по три в Бургас, във Велико Търново и в Пазарджик. За две от общо 36 машини не се откриват смарт картите. Според Матева това е странно, тъй като би трябвало още вчера – в деня преди изборите, секционните избирателни комисии да са извършили проверка и да са сигнализирали за подобен проблем.

В ЦИК не са били уведомени за подобен проблем, заради което смятат, че въпросните смарт карти би трябвало да са налични. При предходни случаи те се оказали в чантата на председателя на СИК, но това е станало известно едва в края на изборния ден.

„Надявам се секционната избирателна комисия да извърши проверка и тя да установи къде се намират смарт картите за гласуване. Сред другите причини да спре използването на машини за гласуване са повреден принтер и нестартиращ екран„, добави още Матева.

