Проблеми с машинното гласуване в 30% от секциите в Ямболско

Сигнали за проблеми са постъпили от около една трета от секциите с машинно гласуване, а заради неработещи устройства в три секции в Ямболско е преминато изцяло към хартиен вот, обяви председателят на Районната избирателна комисия Ани Канева.

„Голям проблем има с машините. В много секции не работят добре, получихме изключително много сигнали, може би от 30 процента от секциите. Гласуват избиратели, не излиза бюлетина за машинно гласуване или изкарва празна бюлетина”, обясни Канева.

Тя посочи, че са получили указание от Централната избирателна комисия в такива случаи секционната комисия да съставя констативен протокол, да описва проблема и да дава на избирателя да гласува само с хартиена бюлетина.

Към изцяло хартиен вот преминават първа секция в Стралджа, в 11-та в Ямбол и 20-та секция в община Тунджа в село Калчево.

До обяд в Районната избирателна комисия са постъпили жалби и сигнали от няколко политически сили. Те касаят неправомерна предизборна агитация на по-малко от 50 метра от изборните помещения.

Избирателната активност в област Ямбол към 11:00 часа на парламентарния вот е 14.9 на сто. Това е с 3.87% повече спрямо същия час на изборите през октомври 2024 година. За четирите депутатски места в 31-ви МИР Ямбол се съревновават общо 120 кандидати.